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TÜRK-İş ve HAK-İş zam konusunda uzlaştı! Kamu işçisine yeni maaş haberi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
TÜRK-İş ve HAK-İş zam konusunda uzlaştı! Kamu işçisine yeni maaş haberi

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    Kamu kurumlarında çalışan 600 bin işçinin yeni maaş artışları belli oluyor. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı.

    TÜRKİŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalara, iki konfederasyonun ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi. İki konfederasyon tarafından ortak zam talebi, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlandı.

    MÜZAKERE ZAMANI
    Önceki dönemlerden farklı olarak yeni maddeleri de içeren zam talebi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından gelecek hafta içinde ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak. İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından gözler hükümete çevrilecek. Hükümetin talepleri değerlendirmesiyle müzakere sürecine geçilecek.

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