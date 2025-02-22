Son 8 haftada altında görülmemiş ivme! Her geçen gün yükseliyor

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ederken, yaşanan anlık kâr satışlarının "sınırlı" kaldığı ve piyasalarda "alım fırsatı" olarak karşılandığı dikkatlerden kaçmıyor.



Küresel piyasalarda 2930 dolara yakın denge arayışını sürdüren ons altın, yakın geçmişte görülmemiş bir momentum ile birlikte 8 haftalık yükseliş serisine hazırlanıyor. Geçen hafta 2883 dolardan kapanış yapan ons altın, bu hafta da yaklaşık %1,5'lik prime doğru koşuyor.



Ons altında yıl başından itibaren yaşanan yükseliş ise %12'ye ulaştı. İç piyasalara bakıldığında gram altın fiyatı da 3430 TL'den güne başlıyor. Gram altında da bu hafta 3450 TL ile yeni rekor seviye görülmüştü. Bu arada fiziki altın piyasasında fiyat farkının da gittikçe açıldığı dikkat çekiyor. Gram altındaki yükselişte yılbaşından bu yana yüzde 15'e yaklaşmış durumda.

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