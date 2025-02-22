Rekabet Kurulu’ndan aldatıcı yorumlara milyonluk ceza!

Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için 30,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun 14 Şubat'taki toplantısında karara bağladığı 205 dosyadan 183'ünün mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.



DOĞRULAMA ŞARTI

Açıklamada, internet sitelerindeki yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesiyle yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğünün getirildiği bildirildi.



"GENEL" YERİNE "ÖZEL" UYANIKLIĞI

Açıklamada, Reklam Kurulu'nun finansal tüketici işlemlerine ilişkin olarak bankalar nezdinde yaptığı denetimlerde, tüketicilere sunulan finansal hizmet kampanyalarında ana vaadin istisnalarına ilişkin tüketicilerin bilgilendirilmediği ve genel bir kampanya olmasına karşın müşteri olmayan tüketicilere "özel" olarak sunuluyormuş izlenimi oluşturulduğu tespit edilen yanıltıcı reklamlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdığı bilgisi de paylaşıldı.

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