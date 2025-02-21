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Türkiye ve Katar arasında yeni protokol imzalandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Al- Kuwari arasında karşılıklı iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Türkiye ve Katar arasında yeni protokol imzalandı!

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    Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin, üretim çeşitliliği ve giderek daha sofistike hale gelen üretim yapısı, güçlü altyapısı, gelişen AR-GE ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

    Şimşek, "Ayrıca, çeşitli sektörlerde cazip teşvikler sağlıyor ve Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. 54 ülkeyi kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, AB de dahil olmak üzere 30 trilyon dolarlık pazara erişim sağlıyoruz ve bu da ülkemize korumacılığa karşı dayanıklılık kazandırmakta. Ayrıca, küresel ticarette parçalanmaların olduğu bu dönemde bölgesel entegrasyonun, kırılganlığa karşı en iyi koruma olduğuna inanıyoruz" dedi.

    Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari de Kasım'daki toplantının en önemli sonuçlarından birinin, yatırım ve ticarete odaklanan bir dizi anlaşmanın imzalanması olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Bugün bu temelin üzerine inşa ederken, ülkelerimiz ekonomilerini daha fazla entegre etmeye hazırlanıyor ve teknoloji, savunma ve turizm gibi sektörlerde iş birliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz."

    TÜKETİCİ GÜVENİ 20 AYIN ZİRVESİNDE
    Tüketici güven endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak 82.1 ile 2023 yılının Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisini gösteren endeks yüzde 3.1 artarak 83.1'e, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini gösteren endeks ise yüzde 1 artarak 100.3 ile 2014'ün Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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