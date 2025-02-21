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McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee açıkladı: Yüzde 98 yerlilik ve 66 bin dolaylı istihdam!

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee yüzde 98 yerlilik ve 66 bin dolaylı istihdam ile Türk ekonomisinin büyümesine ve toplumsal kalkınmaya katkı yaptıklarını söyledi...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee açıkladı: Yüzde 98 yerlilik ve 66 bin dolaylı istihdam!

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    Türkiye'de yatırım yapan uluslararası markalar hem üretim hem de istihdam konusunda yerel imkanları kullandıkları ölçüde ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dünyanın her yerinde yatırımları bulunan McDonald's da Türkiye operasyonlarını tamamen yerel tedarikçi ve insan kaynağı ile yürütüyor. Bu konuda aldığım bilgilere göre yerlilik oranını yüzde 98'e çıkarmış durumda.

    McDonald's. (Takvim.com.tr arşiv)McDonald's. (Takvim.com.tr arşiv)

    Yani ürün ve hizmetlerinin neredeyse tamamını yerel tedarikçilerden sağlıyor. Doğrudan 8 bin, dolaylı 66 bin kişiye istihdam sağlarken, toplam üretime katkısı da 850 milyon doları buluyor. Konunun detaylarını ve bundan sonraki yatırım planlarını öğrenmek için McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee ile sohbet imkanı bulduk. Konuşmasına şu sözlerle başladı: "Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kadın ve genç istihdamını önceliklendirerek toplumsal kalkınmayı destekliyoruz..." Kanjee'nin bu sözlerini biraz daha açmasını istiyorum. Bazı yabancı yatırımlar için bu ülkede kazanıp, kazançların yurt dışına çıkartıldığı eleştirilerini de hatırlatıyorum.

    39 YILDIR TÜRKİYE'DE FAALİYETTE
    39 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten Kanjee, şunları anlatıyor: "McDonald's Türkiye, 2022'de Katarlı yatırımcı Kamal Saleh Al Mana'nın sahibi olduğu Boheme Investment GmbH tarafından satın alındı. Önümüzdeki dönemde yeni restoranlar açarak büyümemizi sürdüreceğiz."

    McDonald's. (Takvim.com.tr arşiv)McDonald's. (Takvim.com.tr arşiv)

    NEREDEYSE TAMAMI YERLİ
    Konuyu biraz da rakamlara getirmek istiyorum. Netice itibari ile gıda firması olarak ana hammaddelere ihtiyaç duyuyor. "Bunlar nereden tedarik ediliyor ve ne kadarı yerli?" diye soruyorum. Mwaffak Kanjee şu bilgileri veriyor: "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen McDonald's Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi araştırması, 2023 yılında yüzde 98 'yerli girdi' oranıyla cari açığın kapanmasına 110 milyon dolarlık katkı sağladığımızı ortaya koydu. Aynı yıl ülke ekonomisine toplam 298 milyon dolarlık katma değer sağladık. Başta gıda, tarım, perakende, idari ve destek hizmetler gibi sektörleri de dahil ettiğimizde toplam üretim katkımız 850 milyon dolar oldu. 2025'te bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

    McDonald's. (Takvim Gazetesi)McDonald's. (Takvim Gazetesi)

    ÇALIŞAN YAŞ ORTALAMASI 26
    Yerel tedarikçilerin desteklenmesinin dışında büyük çoğunluğu genç olan çalışanlar ile ilgili durumu da soruyorum. İstihdam konusundaki rakamları Mwaffak Kanjee şöyle anlatıyor: 8 binden fazla çalışanımızla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet sunuyoruz. Hatta üretim süreçlerimizle 66 bin kişinin yaşamını etkiliyoruz. TEPAV araştırmasına göre, 2024 itibarıyla yüzde 48.9 kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerindeyiz. Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 40.3. Ortalama 26.6 yaş ile genç bir çalışan profiline sahibiz. Özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu genç yaş gruplarında istihdam yaratıyoruz. Esnek çalışma saatleri ve çeşitli pozisyonlarla gençlere ilk iş deneyimi kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlere istihdam fırsatlarını artıracağız.

    Mwaffak Kanjee. (Takvim Gazetesi)Mwaffak Kanjee. (Takvim Gazetesi)

    ÇOK YÖNLÜ SOSYAL SORUMLULUK

    Ekonomiye katkının dışında sosyal sorumluluk projelerini de çok yönlü yürüttüklerini belirten Mwaffak Kanjee, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru olan McDonald's Türkiye, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma destek olmayı sürdürüyor. 6 Şubat Depremleri sonrasında hızla harekete geçerek 100 bin adet menü desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan şirket, 2024 yılı Ramazan ayında yine deprem bölgesinde 15 bin kişiye ulaştırdığı iftar yemeğiyle dayanışma ruhunu pekiştirdi. McDonald's Türkiye, bünyesindeki Çocuk Vakfı'nın desteğiyle kurulan ve 2018'den bu yana faaliyetlerini sürdüren Selim Çöremen Kistik Fibrozis Merkezi'nde hastaların hem tedavi süreçlerini hem psikolojik destek almalarını destekliyor."

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