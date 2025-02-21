McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee açıkladı: Yüzde 98 yerlilik ve 66 bin dolaylı istihdam!

Türkiye'de yatırım yapan uluslararası markalar hem üretim hem de istihdam konusunda yerel imkanları kullandıkları ölçüde ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dünyanın her yerinde yatırımları bulunan McDonald's da Türkiye operasyonlarını tamamen yerel tedarikçi ve insan kaynağı ile yürütüyor. Bu konuda aldığım bilgilere göre yerlilik oranını yüzde 98'e çıkarmış durumda.

McDonald's. (Takvim.com.tr arşiv)

Yani ürün ve hizmetlerinin neredeyse tamamını yerel tedarikçilerden sağlıyor. Doğrudan 8 bin, dolaylı 66 bin kişiye istihdam sağlarken, toplam üretime katkısı da 850 milyon doları buluyor. Konunun detaylarını ve bundan sonraki yatırım planlarını öğrenmek için McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee ile sohbet imkanı bulduk. Konuşmasına şu sözlerle başladı: "Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne destek olmaktan gurur duyuyoruz. Kadın ve genç istihdamını önceliklendirerek toplumsal kalkınmayı destekliyoruz..." Kanjee'nin bu sözlerini biraz daha açmasını istiyorum. Bazı yabancı yatırımlar için bu ülkede kazanıp, kazançların yurt dışına çıkartıldığı eleştirilerini de hatırlatıyorum.

39 YILDIR TÜRKİYE'DE FAALİYETTE

39 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten Kanjee, şunları anlatıyor: "McDonald's Türkiye, 2022'de Katarlı yatırımcı Kamal Saleh Al Mana'nın sahibi olduğu Boheme Investment GmbH tarafından satın alındı. Önümüzdeki dönemde yeni restoranlar açarak büyümemizi sürdüreceğiz."