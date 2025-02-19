PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten flaş tahmin

Altında neler oluyor? Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu altın ne kadar olacak? Dolar yükselecek mi? İlk kez borsa hissesi alacaklar neye dikkat etmeli? Bitcoin'de neye güvenilmeli? Yatırımcıların tüm bu merak ettiği soruları takvim.com.tr olarak Finans Analisti İslam Memiş'e sorduk. İslam Memiş, piyasada özellikle de altın ve Bitcoin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisine dikkat çekti. Manipülasyonların olduğunu söyleyen Memiş, amacın sadece kendi kasalarını doldurmak olduğunu söyledi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün açıkladığı Emlak Konut'un üstlendiği sosyal konut projesi hakkında da konuşan Memiş, "Bölge müthiş, buradan alınan konutların fiyatı 3 yıl sonra 4 katına çıkar" dedi.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 07:03
Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gram altının bir günde 3 bin 473'ten 3 bin 555 bandına yükselişi yatırımcının "neler oluyor?" sorusunu sormasına neden oldu.

    Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? 2025 sonu altın fiyatları ne olacak? Sorularını takvim.com.tr olarak Finans Analisti İslam Memiş'e sorduk.

    Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin Londra ve ABD'deki hareketlilik olduğunu söyledi.

    Memiş, "Trump göreve geldikten sonra vergi açıklamaları piyasalar için çok önemliydi. Vergi yükümlülükleriyle ilgili açıklamalar yapması ticari savaşları direkt olarak başlatması altın fiyatlarında yükselişinde etkili oldu" dedi.

    Finans Analisti İslam Memiş merak edilenleri takvim.com.tr'ye yanıtladıFinans Analisti İslam Memiş merak edilenleri takvim.com.tr'ye yanıtladı

    İşte İslam Memiş'in altın hakkındaki açıklamaları:

    Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. İçsel nedenleri ve dışsal nedenleri ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Altın fiyatlarını yükselten tek bir neden yok. Ama genelde dışsal nedenlerden dolayı ons altından almış olduğu destekle de yükseldi.

    Altın 3500 lira seviyesinden yıla başlamıştı. İşte 3520 lira seviyesine kadar yükseldi. 470 liralık bir değer artışı olduğunu görüyoruz 1,5 aylık süreç içinde.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    FLAŞ ALTIN TAHMİNİ!

    Özellikle gram altın tarafında, bu yılla alakalı öngörümü Kasım ayında açıklamıştım. Kasım ayının 13'ünde kamuoyuna 2025 yılında Temmuz ayına kadar 3700-3800 yılın ikinci yarısında yine yıl içinde 4000-4500 lira aralığında bir yükselişin bizi beklediğini ifade etmiştim. Aynı öngörüm ve aynı düşüncem yine geçerliliğini korumakta.

    Ons altın tarafında, 2623 dolar seviyesinden yıla başlamıştık. İşte, 2900 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Burada yine 3000 dolar seviyesi hedef konumunda yıl içinde 3500-3800 dolar seviyesine kadar bir yükselişin olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm geçerli.

    ALTIN FİYATLARINDA TRUMP ETKİSİ

    Şimdi Trump göreve geldikten sonra vergi açıklamaları piyasalar için çok önemliydi. Vergi yükümlülükleriyle ilgili açıklamalar yapması ticari savaşları direkt olarak başlatması altın fiyatlarında yükselişinde etkili oldu. Ancak, altın tüccarları ve dünyadaki altın şirketlerine baktığımız zaman da altın ithalat tarafına da vergi gelecek endişesiyle Londra'daki fiziksel külçe altınlarını Amerika'ya transfer etmek için son 2 haftadır yoğun bir gayret olduğunu gözlemliyoruz. Ciddi bir talep var ve Londra'daki fiziksel altınlar şu anda, Amerika'ya transferi için bir yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz ve ons başına 5 dolar gibi bir fiyattan bozum yapıyorlar. Onu bile tüccarlar kabul ediyor. Tamamen altına da ithalat vergisi gelecek kısmı %100 değil böyle bir şey açıklanmadı.

    ABD Başkanı Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump (Takvim Foto Arşiv)

    Ancak gelme ihtimali kuvvetli diye tüccarlar Amerika'ya, bu fiziksel altınlarını transfer ediyor şu anda. 13 milyon ons civarında bir transfer gerçekleşiyor. Son açıklanan rakamda 38 milyar dolar civarındaydı. Fiziki altın talebi, yani direkt sanal ortamda değil, fiziksel olunca ister istemez ons altındaki 320 dolarlık bir artışı gördük ve devamında, Çin devleti kendi ülkelerindeki 10 sigorta şirketine varlıklarının %1'ini altına yatırım yapma, altın alım satım yapma yetkisi verdi. Bu da 10 sigorta şirketinin yaklaşık 27 milyar dolar civarında altın talebiyle bulunacağını piyasalar beklenti içine girdi. Böyle bir araştırma yapmışlar. Buradaki sigorta şirketleri 27 milyar dolar civarında altın alacak beklentisi var. İkinci fiziksel talepten bahsediyorum.

    Finans Analisti İslam Memiş merak edilenleri takvim.com.tr'ye yanıtladıFinans Analisti İslam Memiş merak edilenleri takvim.com.tr'ye yanıtladı

    ABD'NİN ALTIN REZERVİ GERÇEKTEN 8 BİN 133 TON MU

    Diğer önemli bir faktör de ben yaklaşık 2020 yılından beri 5 yıldır köşe yazılarımda işte analiz raporlarımda Dünya Altın Konseyi dünyadaki bütün ülkelerin altın rezervlerini açıklıyor ama Amerika'daki 8133 tonluk altın hiçbir zaman ne düşüyor ne de yükseliyor. Ben her zaman gerçekten bu kadar altın var mı yok mu kısmını sorguladım. Ve son 2 haftadır, Trump'ın Amerika'daki fiziksel altınlarını sayacak, kontrol edecek diye bir haber akışı geldi. Ben şahsen bu tarafta da bir manipülasyon bekliyorum. Yani bence 8133 ton civarında bir altın yoktur. Benim kişisel öngörüm bu yönde. Burada da ciddi 2025 yılında ciddi tartışmalar yaşanabilir piyasalarda.

    2025 YILI BİTCOİN-ALTIN SAVAŞLARI

    İslam Memiş, "Peki bu manipülasyon sizce neden oluşturuyorlar?" sorumuza "Amaç kasaya kazandırmak" dedi ve devam etti:

    2025 yılının ilk yarısında altın Bitcoin savaşı göreceğiz. Aralarında bir savaş olacak ve dolayısıyla zaman zaman kripto paraların zaman zaman altının, değeri artacak ya da düşecek.

    Trump göreve gelir gelmez zaten yaklaşık 75.000 dolar civarında olan Bitcoin'in 109.000 dolar seviyesine kadar yükseldiğini oradan tekrar bir baskılandığını ve 92-97.000 dolar aralığında oyalandığını gözlemliyoruz. Ama ons altına baktığımız zaman da 320 dolarlık bir atak gördük. Yani bu 1,5 aylık süreç içinde altına yol verdiler, kripto paraları baskıladılar.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk (Takvim Foto Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk (Takvim Foto Arşiv)

    TRUMP NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

    Ama bana göre şimdi sıra Bitcoin'e geldi. Bitcoin'e yol verecekler altını baskılayacaklar. Bu aradaki savaş neden var? Malum yine Trump, Elon Musk dahil olmak üzere, kripto paraları destekleyen, kripto paraya yine yatırım yapacağını açıklayan bir Amerikan başkanı var karşımızda. Ve kendi meme coin'ini çıkardı. Eşinin adına çıkardı, kendi adına çıkardı. Böyle ciddi anlamda bir ne oluyor yani kripto para piyasasında? Çok mantıklı şeyler de görmüyoruz işin açıkçası. Dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolar. Bu ülkenin lideri doları öveceğine doların reklamını yapacağına kripto paralar yapıyor. Zaten mantıksızlık burada başlıyor ve kendi meme coin'ini çıkardı.

    KRİPTO PARADA MANİPÜLASYON YAPANLAR KAZANDI

    2,5-3 trilyon civarında kripto para piyasasında son 2 aydır bir kayıp varken yatırımcılar bu kadar zarar etmişken Trump cebine 100 milyar dolar civarında, para koydu. Yani ciddi anlamda kazandı. Ve kripto para piyasasında manipülasyon yapanların daha çok kazandığı 1,5 ayı geride bırakıyoruz. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman da sıra altına geldi ama burada bir manipülasyon fiyatlaması var. Şimdi kripto paralara sınırlı varlık olarak sonuçta sınırlı bir varlık ama altın da sınırlı bir varlık. İkisi de sınırlı varlık olduğu için aslında Bitcoin'e sarı altın olarak bakıyorlar. Yani 2 yatırımcı bu noktada Bitcoin satıyorsa altın alıyor, altın satıyorsa Bitcoin alıyor. Aralarında böyle bir savaş var. Ama ulus devletlerin yasal düzenlemesiyle birlikte veya Trump'ın tekrar söylemleriyle birlikte kripto paralarda bir boğa piyasası başlayacak tekrar şöyle olacak falan diye insanlara bir umut aşıladılar ama sonuca bakalım 1,5 aylık süreye bakalım. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar yine zarar etti. Varlıklarını yine kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyorlar. Yani altın baskılanıyordu. Hikaye neydi burada? Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimi yapacak altın tekrar yükselecek ama bu sefer FED dedi ki:

    "Ben faiz indirimlerini çok seri bir şekilde yapmayacağım, bekleyeceğim."

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    ALTINDA BEKLENMEYEN HAREKET

    Bu sefer ons altın düşüş beklentisi hakimdi. Aksine yükseliş oldu. Yani burada bir ters köşe operasyonu var. Peki kripto para piyasası yatırımcısı kaybetti, velakin altın yatırımcısı almadı kaybetti. Kim kazandı? Kasa kazandı. İşte oyun kurucuların kazandığı bir 2025 olacak karşımızda.

    Bunları yok ben net net olarak yatırımcılara bu yıl şöyle mesajlar verdim. Boşuna hayali korumayın. Bak boşuna hayali korumayın. Yatırım yaptığınız varlıklar enflasyona karşı sizi koruyabilir ama kazandırmaz. 2025 yılının kazananı yatırımcı olmayacak devletler olacak. Onların verdiği kadar alabilirsiniz. Şimdi yüksekten altın maliyeti yaptırıyorlar. Şimdi hedefi 3000 dolar falan böyle gazlıyorlar, gazlıyorlar, gazlıyorlar. O balonu bir patlatacaklar. 200-250 dolarlık bir satış göreceğiz. Hiç kimsenin beklemediği bir anda.

    ALTINDAKİ ARTIŞ NEDEN OLDU?

    Peki sizce o kırılma noktası diyebileceğimiz yer hangi ne zamana denk gelir?

    Dünyada altına karşı fiziksel bir talep var. Bunu zaten biliyorduk, problem yok bizim için ama ne oldu da 1,5 aylık süreç içinde 320 dolarlık bir artış oldu. Fiziki talepten dolayı mı? O kadar mantıksız bir mantık olması lazım. Eğer bir savaş derseniz eyvallah. Eğer bir 3. Dünya Savaşı riskinin tekrar başladığı bir süreç derseniz ona da eyvallah. Büyük bir ekonomik kriz veyahut da tufan derseniz onu da eyvallah ama ne oldu? Hiçbir şey. Sadece fiziksel bir talep var ama fiziksel talebin olacağı zaten belliydi. Ve dolayısıyla şu anda bir manipülasyon fiyatlaması var. Ben, kişisel olarak, eli kulağında, yani belki psikolojik direnç seviyelerimizde aşağıda 2950-3000 dolar yukarıda 3500-3800 dolar bizim için zaten sürpriz yok ama aşağısı boş.

    TRUMP GÜZEL BİR TÜCCAR

    Teknik olarak doldurulmayan alanlar var, hızlı gitti. Şu anda 150-200 dolar civarında veya 200 dolardan fazla bir satış bekliyorum. Aslında yatırımcının ons altın tarafında 2025 yılında takip etmesi gereken bant aralığı şu; aşağıda 2580, yukarıda 3080. Bu bant aralığında oynayacaklar. Mesela Rusya Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri falan... Tabii şimdi nereden Şubat ayındayız değil mi? Mart ayında görüşme olacak, Nisan ayında öyle olacak falan derken piyasayı oyalıyorlar. Böyle bir taktiksel bir durum var. Bakın Trump güzel bir tüccar. Yatırımcılar bunu iyi algılasın.

    Şu anda ulus devletleri düşünsene yani karşında Amerika gibi bir ülke var. Oyunu yeniden kuruyor. Altının gidişine altının yükselişine izin veriyor. Neden? İşte nedenin cevabı burada çok bariz bir şekilde belli. Kasa kazanacak onlar kazanacak. Yoksa Amerika veya FED kolay kolay altının bu kadar kısa vadede yükselmesine asla müsaade etmez. Çünkü yatırımcılar bir anda yönünü altına döner.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YATIRIMCI NE ALIRSA DAHA AZ ZARAR EDER?

    Yatırımcı hangisini alırsa az kaybeder? Gram altın, has altın, ajda bilezik?

    Altının veya altın yatırımcısının kendine göre özellikleri vardır. 1. Altın yatırımcısı, kadın veya erkek olarak iki gruba ayrılabilir. Kadınlar almayı, erkekler satmayı sever net. Diğer yandan yaş ortalaması önemli. Genç yatırımcılar sanal ortamda bankalarda veya orta yaş grubu bankalarda sanal ortamda birikim yaparlar. Oradaki sorun da alım satım makas aralığı. 70, 80, 100 lira makas aralığı var orada zarar ediyorlar. Gelenekçi yatırımcılar kuyumculardan fiziksel altını alır ve fiziksel olarak yatırımına devam eder. İşte, alt gelir grup veya orta gelir grubunun bir kısmı fiziksel olarak varlıkları alır fiziksel olarak saklar. Genelde yatırım amaçlı gram altın Cumhuriyet altını alır, ev hanımları bilezik olarak 22 ayar bilezik olarak alır fiziksel olarak kenarda tutar. Diğerleri yine ya altın fonu üzerinden değerlendirirler ya da farklı sanal ortamda bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Ama sonuç itibarıyla 2 farklı grup var karşımızda sanal birikimciler, fiziksel birikimciler.

    Burada son, 1,5 yıla baktığınız zaman ki, deprem felaketinden sonra bankalara olan talep daha fazla arttı. Ve 2024 yılında Türkiye'de altın ithalatı yasağından dolayı, kota uygulamasından dolayı Türkiye'de fiziksel altın tarafında 5000 dolar işçilik vardı. Daha sonra 3000 dolara düştü. Şimdi 1000 dolara kadar geriledi normalleşiyor ama 5000 dolar işçilik gördük. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Mesela piyasada dünyada 90.000 dolar değerinde olan bir kilogram altını biz 2024 yılında 95.000 dolara aldık. 5000 dolar pahalıya aldık ve müthiş bir işçilik vardı. O yüzden sanal ortamdaki bankalardaki alımlar daha mantıklıydı uzun vadeli yatırımcılar için. İşçiliği olduğu için almıyorlardı ki ben vatandaşlara zaten fiziksel altınların bu kadar işçiliği var, bankalarda daha ucuz uyarılarım vardı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    PARAN NEYE YETİYORSA ONU AL!

    Daha sonra gel zaman git zaman işte o işçilikler yavaş yavaş kapandı. Şimdi vatandaşın parası neye yetiyorsa ona göre alım yapmalı bence. Çeyreğe yetiyorsa çeyrek almalı, Cumhuriyet altınıysa Cumhuriyet almalı veya parasına göre kesme 24 ayar has altınlar var ondan almalı ama sonuç itibarıyla fiziksel altın tarafını destekliyorum. Fiziksel altın önemli.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    MUHTEŞEM BİR BÖLGE

    Türkiye'nin sosyal konut projelerinden bahsettiniz. Dün de Bakan Murat Kurum bir açıklamada bulundu yeni sosyal konut projesiyle alakalı. Şu anki sosyal konut projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Bölgeyi çok iyi biliyorum. Uzun yıllardır da o bölgeye yatırım yapıyorum mesela ben. Muhteşem bir bölge. İstanbul Arnavutköy ilçesi ve bu bölge önümüzdeki 5 yılın bana göre yeni şehri olacak. Yani burada 5 yıl sonra, fiyatlar çok çok katlanır. Havalimanına 15 dakika mesafede. Havalimanına çok yakın bir yerde büyük AVM'ler yapılacak. Büyük oteller gidiyor. Üniversiteler bu bölgeye gidiyor. işte üniversitelerin yanında sosyal tesisler falan. Darülaceze'nin yeni binası oraya yapıldı. Muhteşem bir tesis. Yani Arnavutköy bölgesi geleceğin, İstanbul zaten buraya taşınıyor ve muhteşem bir bölge.

    Finans Analisti İslam Memiş merak edilen soruları takvim.com.tr'ye yanıtladıFinans Analisti İslam Memiş merak edilen soruları takvim.com.tr'ye yanıtladı

    3 YIL SONRA 4 KATINA ÇIKAR!

    Buradan yer almak falan ev almak bence şey bugün örnek veriyorum parayı konuşuyorum. 4,5-5 milyona sosyal konutlardan proje aldınız. Benim kişisel öngörüm bir yıl sonra çarpı 2, 2 yıl sonra çarpı 3, 3 yıl sonra çarpı 4 gibi rakamlar bekliyorum ben. Çok müthiş gelişecek. Yeni şehirler oraya kurulacak çünkü şehirleşme o tarafa doğru kaydı. Yatay mimari var dikey mimari yok. İçinde camisi var işte sosyal konutların işte evler, okullar, camiler, sosyal tesisler muhteşem, projeler bu var.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    FLAŞ DOLAR TAHMİNİ!

    Bu dolar nasıl yükseliyor? Neye göre yükseliyor? Ne yapmalıyız? Ve 2025 son yani 2025 sonu dolar tahmininizi merak ediyorum.

    2025 yılında dolar TL kurundaki tahminim 40-45 bandı. Bu bant aralığını beklemeye devam ediyorum. Bu 42 olabilir, 43 olabilir falan vesaire ama sonuçta 40 lira seviyesinin üzerinde bir rakam bekliyorum. Arz ve talep tarafına bakmak lazım. Hükümet politikalarına bakmak lazım. Ekonomi yönetiminin kararlarına bakmak lazım. Yabancı yatırımcılara bakmak lazım. Dolar, değil yani Türk lirasının değerini aslında burası belirliyor. Herkes dolar TL diyor dolar TL diyor doları merak ediyor. Bu artık bilinçaltına işlemiş bir şey galiba. Önemli olan dolar değil Türk lirasının değeri. Türk lirasının değeri düştü mü yükseldi mi? TL'ye bakmak lazım dolara değil. Yani TL üzerinden biraz daha olaylara bakmak lazım. Şu anda güçlü bir TL var karşımızda. Değerli bir Türk lirası var karşımızda. Dolayısıyla birkaç ay daha bu değerli TL politikayı devam ettirecekler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerini yıl boyunca devam ettireceği beklentisi var piyasalarda genel kanaat bu yönde. Bu da Türk lirasının performansı önemli etki sağlayacak.

    Bir şahlanma var bir güçlenme var Türk lirasında. Aşırı bir değerlenme var ama ben bunu risk olarak görüyorum. Yani çok aşırı değerlenme de risktir. Çok aşırı değer kaybeder risktir. Her zaman terazi ve denge önemlidir. Çok aşırı değerli olduğu zamanda işte içerideki ihracatçıya bakmanız lazım. İçerideki ithalatçıya bakmanız lazım. Rezervere bakmanız lazım. İçerideki risk dinamiklerine bakmak lazım. Ödediğiniz faizlere bakmak lazım. Yabancı yatırımcı kazanımlarına bakmak lazım.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    BORSADA İLK KEZ HİSSE ALACAKLARA TAVSİYE

    Şimdi borsa bir oyun piyasası değildir. Bir yatırım piyasasıdır. "Ben borsa oynuyorum" cümlesini kuran bir kişi finansal okuma yazma değildir. "Ben borsa oynuyorum" diyen kişi bir yatırımcı değildir. Ben borsa oynuyorum diyen bir kişi asla kazanamaz bu piyasada. Bunlar net. Çünkü finansal piyasalarda altın kurallar var. Bu kuralları çiğnediğiniz zaman hiçbir şey bekleme. Hep kaybedersin hatta büyük kaybedersin. Yılların birikimi bir anda gider. Borsa yatırımı şirketlerin hisse senetlerine mesela giriş yapacaksınız. Mutlaka sepet kültürü önemli. Burada örnek veriyorum parasız 100.000 lira paranız var. 100.000 lirayla tek bir şirketin hisse senedini satın almayın. 5 hisse senedini 20.000'er liralık alıyorsunuz. En az 6 ay beklemek suretiyle yatırımlarınızı yapıyorsunuz. 1 mevsimsel etki hangi mevsimde hangi sektörde yatırım yapıyorsunuz. 2 jeopolitik gerilimler var mı? Savaş riski var mı? Savunma sanayiye girilir mi? Yaz döneminde havacılık sektörüne girilir mi? Gıda içecek sektörüne girilir mi? Gıda krizleri var. Gıda sektörüne girilir mi? Enerji sektörüne girilir mi? Mevsimsel etkili şeylere karar vermek lazım. Şimdi hangi aydayız biz? Kışın değil mi? Şubat ayındayız. Soğuk falan vesaire. Şimdi burada turizm sektörüne yatırım yapılır mı? Bence yapılır çünkü kış tam alma zamanı. Çünkü sezonunda yükselir.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Şimdi havacılık sektörüne yatırım yapılır mı? Bence yapılır. Çünkü duran zaman evet şu anda Türkiye havayolları şirketleri arasında bir marka çok ciddi bir anlamda uçuş oranları veya buradaki hareketlilik %85'lere kadar yükseldi. Orası ayrı ama yatırım yapılabilir mi? Zaten borsa oldukça ucuz ve dolayısıyla da bu sektöre yine yatırım yapılır. Yani bunları bu şekilde değerlendirmek lazım borsa tarafından. Ben pozitif beklentimi koruyorum. Borsa bir yatırım piyasasıdır.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    BORSADA KİMLER KAYBEDER

    Borsa önemli bir piyasadır. Borsaya yatırım yapan bugüne kadar hiçbir zaman zarar etmedi, etmeyecek de. Kim zarar etti? Hemen sayayım. Umut parasıyla değil de umut parasıyla yatırım yapanlar kaybetti. Emanet parayla kısa vadeli işlem yapanlar kaybetti. Kaldıraçlı işlem yapan ve çok büyük bir hayal peşinde koşanlar kaybetti. Kısa vadeli örnek veriyorum ev arabam vardı, araba param vardı boşta durmasın ben bunları borsaya gireyim ikiye katlarım düşüncesiyle bu piyasaya giriş yapanlar kaybetti. Kim kazandı? En az 6 ay bekleyen kazandı. Risklerini çeşitlendiren kazandı. Finansal uzmanlardan destek alanlar kazandı. Yabancı yatırım mantığıyla dolar maliyetiyle borsaya giriş yapanlar veya hesaplayanlar kazandı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    ALTCOİN'LERİN YÜZDE 80'İ ÇÖP

    Kripto para dediğimde bana neler söylersiniz? Nelere dikkat edilmeli? 2025'te kripto para piyasasında neler öngörüyorsunuz?

    Kripto para piyasası bir piyasadır. Kazanan da var kaybeden de var. Kazanan ve kaybedenin olduğu piyasa her zaman bir piyasadır böyle bir gerçeklik var. Kripto para piyasasını hiç kimse inkar edemez. İnkar eden gelişmemiş ülkelerdir. Bu bir. İkincisi nesiller değişiyor, çağ değişiyor. Modern teknoloji var falan. Yapay zeka teknolojileri var. Artık dijital paralar da çıkacak. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz çünkü. Fiziki para diye bir şey olmayacak ve dolayısıyla da yatırımlar da dijital olacak. Bu dijital bir mecradır ve yatırım piyasasıdır. 2 türlü, piyasayı göz önünde bulunduruyorum ben. 1 Bitcoin var bir de altcoin var. Altcoin'lerin %80'i bana göre çöp hiçbir şey ifade etmez. Çoğu batar bu piyasada olanlar.

    Milyon dolar sahibi olur yani böyle bilemezsin. Örnek veriyorum geçen hafta bir arkadaşım geldi. Tam, 100.000 liralık altcoini var. 2 yıl boyunca bekliyor bakın. 2 yıl boyunca bıkmadan usanmadan. 360.000 liraya falan görüyor satıyor, sıkılıyor satıyor. 15 gün sonra o 100.000 lirası ne oluyor biliyor musunuz? Ben gözümle şahit olduğum için söylüyorum 12 milyon TL. Böyle bir para var mı? Milyoner oluyorsun yani. Hem de satıyor ve 15 gün sonra 2 yıl bekliyorsun. Sattıktan 15 gün sonra... Büyük bir psikolojik, psikoloji kaldırılmaz bir şey yani.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    BİTCOİN'DEN BAŞKASINA GÜVENMEM

    Bitcoin belkemiğidir. Bitcoin'den başka diğerlerine güvenmem. Şu anda 92 95.000 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Aşağıda 85.000 dolar seviyesi var yukarıda 140.000 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında oyalarlar 2025 yılında. Ve, kripto para piyasası bir piyasadır. Yatırımcıya kazandırır mı? Küçük miktarlarla alım yaparsan uzun vadede bekleyeceksen zarar etmezsin. Benim kanaatim bu yönde. Ama bizim toplum olarak şöyle bir problemimiz var. Dünyada araştırılmış bir bilimsel bir gerçek bu. Kumara çok seven, heyecanlı uzun vadeli yatırımcı olmayan bir toplumuz biz. Yabancı yatırımcılar en az 6 ay bekliyor Türkiye'de borsada. Yerli yatırımcılar ne kadar bekliyor biliyor musunuz? Bu araştırma yani. 28 gün.

    Türkiye'de dünyada en fazla batan varlıklarını kaybeden ülke Türkiye. Hep kumar kumar kumar kumar. Kendimizi geliştirmeyi sevmiyoruz. Finans danışmanımız olsun piyasaların güzel bilgiler alalım. Sadece piyasalara at yarışı olarak bakıyorlar. Düşecek mi yükselecek mi başka bir şey yok. Bunun adı piyasa değildir. Tamamen kumarhanedir ve siz o gözlüğü çıkarıp yatırımcı olmadıktan sonra piyasayı iyi okuyamadıktan sonra, kumarbaz olursunuz başka hiçbir şey olamazsınız.

    SEPETİNDE HER ŞEY OLSUN!

    Finansal okuma yazma, sabır başka bir şey yok.

    Başka hiçbir şey yok. Hayat o kadar kolay, finansal piyasalar o kadar zevkli o kadar keyifli bir piyasa ki yapman gereken tek bir şey var. Uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Birikimlerini çeşitlendireceksin keyfine bakacaksın. Örnek verelim 100.000 liran var. 20.000'er lira altının var, gümüşün var, borsan var, dövizin var, TL'n var değil mi? 5 tane. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Altın fiyatlarındaki rekoru. Olsun sepetimde altın var mı? Var. Bitti. Kazandın mı?

    Kazandım.

    Borsa ne yaptı düştü mü?

    Düştü.

    Sepetimde TL var değil mi? Alabilirim. Bitcoin ne yaptı? Düştü. O düşsün sepetinde ne var? Dolar var. Alabilirim değil mi? Alırken de satarken de veya yükselirken de düşerken de hep ben kazanıyorum. Bak zarar etmiyorum. Çünkü hepsinden biraz var. Peki tek bir yatırım aracına yatırım yapan ne yapıyor? Böyle aylarca bekliyor düştü mü yükseldi mi? Düşünce psikolojik olarak o da düşüyor. Yükselince heyecanlanıyor. Neye yatırım yaparsanız yapın bak Türkiye'de en fazla son 22 yılın getirisi gram altından. Tonlarca gram altınınız olsun tek bir yatırım aracına yatırım yapıyorsanız oradan da kazanamazsınız. Oradan da zarar edersiniz.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
    Fitne girişimi ya da…
    Türk Telekom
    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap
    Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi
    CANLI | İstanbul’da yarın okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak
    Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı
    Yenidoğan Çetesi davasında elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı savcıyı hedef aldı!
    Cimbom’dan Avrupa’da sezon sonu! Galatasaray - AZ Alkmaar: 2-2 | MAÇ SONUCU
    Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli?
    Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!
    Aslı Baykal’dan Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay çıkışı! CHP’de yerel seçim korkusu... İptali gündeme gelebilir