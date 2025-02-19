Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin

ABD Başkanı Donald Trump (Takvim Foto Arşiv) Ancak gelme ihtimali kuvvetli diye tüccarlar Amerika'ya, bu fiziksel altınlarını transfer ediyor şu anda. 13 milyon ons civarında bir transfer gerçekleşiyor. Son açıklanan rakamda 38 milyar dolar civarındaydı. Fiziki altın talebi, yani direkt sanal ortamda değil, fiziksel olunca ister istemez ons altındaki 320 dolarlık bir artışı gördük ve devamında, Çin devleti kendi ülkelerindeki 10 sigorta şirketine varlıklarının %1'ini altına yatırım yapma, altın alım satım yapma yetkisi verdi. Bu da 10 sigorta şirketinin yaklaşık 27 milyar dolar civarında altın talebiyle bulunacağını piyasalar beklenti içine girdi. Böyle bir araştırma yapmışlar. Buradaki sigorta şirketleri 27 milyar dolar civarında altın alacak beklentisi var. İkinci fiziksel talepten bahsediyorum.

Finans Analisti İslam Memiş merak edilenleri takvim.com.tr'ye yanıtladı ABD'NİN ALTIN REZERVİ GERÇEKTEN 8 BİN 133 TON MU Diğer önemli bir faktör de ben yaklaşık 2020 yılından beri 5 yıldır köşe yazılarımda işte analiz raporlarımda Dünya Altın Konseyi dünyadaki bütün ülkelerin altın rezervlerini açıklıyor ama Amerika'daki 8133 tonluk altın hiçbir zaman ne düşüyor ne de yükseliyor. Ben her zaman gerçekten bu kadar altın var mı yok mu kısmını sorguladım. Ve son 2 haftadır, Trump'ın Amerika'daki fiziksel altınlarını sayacak, kontrol edecek diye bir haber akışı geldi. Ben şahsen bu tarafta da bir manipülasyon bekliyorum. Yani bence 8133 ton civarında bir altın yoktur. Benim kişisel öngörüm bu yönde. Burada da ciddi 2025 yılında ciddi tartışmalar yaşanabilir piyasalarda.

2025 YILI BİTCOİN-ALTIN SAVAŞLARI İslam Memiş, "Peki bu manipülasyon sizce neden oluşturuyorlar?" sorumuza "Amaç kasaya kazandırmak" dedi ve devam etti: 2025 yılının ilk yarısında altın Bitcoin savaşı göreceğiz. Aralarında bir savaş olacak ve dolayısıyla zaman zaman kripto paraların zaman zaman altının, değeri artacak ya da düşecek. Trump göreve gelir gelmez zaten yaklaşık 75.000 dolar civarında olan Bitcoin'in 109.000 dolar seviyesine kadar yükseldiğini oradan tekrar bir baskılandığını ve 92-97.000 dolar aralığında oyalandığını gözlemliyoruz. Ama ons altına baktığımız zaman da 320 dolarlık bir atak gördük. Yani bu 1,5 aylık süreç içinde altına yol verdiler, kripto paraları baskıladılar.

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk (Takvim Foto Arşiv) TRUMP NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR? Ama bana göre şimdi sıra Bitcoin'e geldi. Bitcoin'e yol verecekler altını baskılayacaklar. Bu aradaki savaş neden var? Malum yine Trump, Elon Musk dahil olmak üzere, kripto paraları destekleyen, kripto paraya yine yatırım yapacağını açıklayan bir Amerikan başkanı var karşımızda. Ve kendi meme coin'ini çıkardı. Eşinin adına çıkardı, kendi adına çıkardı. Böyle ciddi anlamda bir ne oluyor yani kripto para piyasasında? Çok mantıklı şeyler de görmüyoruz işin açıkçası. Dünyada dolaşan rezerv paranın %80'i dolar. Bu ülkenin lideri doları öveceğine doların reklamını yapacağına kripto paralar yapıyor. Zaten mantıksızlık burada başlıyor ve kendi meme coin'ini çıkardı. KRİPTO PARADA MANİPÜLASYON YAPANLAR KAZANDI 2,5-3 trilyon civarında kripto para piyasasında son 2 aydır bir kayıp varken yatırımcılar bu kadar zarar etmişken Trump cebine 100 milyar dolar civarında, para koydu. Yani ciddi anlamda kazandı. Ve kripto para piyasasında manipülasyon yapanların daha çok kazandığı 1,5 ayı geride bırakıyoruz. Şimdi bu yarışa baktığımız zaman da sıra altına geldi ama burada bir manipülasyon fiyatlaması var. Şimdi kripto paralara sınırlı varlık olarak sonuçta sınırlı bir varlık ama altın da sınırlı bir varlık. İkisi de sınırlı varlık olduğu için aslında Bitcoin'e sarı altın olarak bakıyorlar. Yani 2 yatırımcı bu noktada Bitcoin satıyorsa altın alıyor, altın satıyorsa Bitcoin alıyor. Aralarında böyle bir savaş var. Ama ulus devletlerin yasal düzenlemesiyle birlikte veya Trump'ın tekrar söylemleriyle birlikte kripto paralarda bir boğa piyasası başlayacak tekrar şöyle olacak falan diye insanlara bir umut aşıladılar ama sonuca bakalım 1,5 aylık süreye bakalım. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar yine zarar etti. Varlıklarını yine kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyorlar. Yani altın baskılanıyordu. Hikaye neydi burada? Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimi yapacak altın tekrar yükselecek ama bu sefer FED dedi ki: "Ben faiz indirimlerini çok seri bir şekilde yapmayacağım, bekleyeceğim."