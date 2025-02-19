SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle altının ons fiyatı rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin tehditlerinin ticaret savaşı gerilimleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerini artırması altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 946,85 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 18:38
Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle altının ons fiyatı rekor kırdı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerinin olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

    Altın (AA)Altın (AA)

    Bugün altının ons fiyatı 2 bin 946,85 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

    Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 328 dolar değer kazanırken, bu yıl 9 kez rekor yeniledi.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana belirsizliğin güvenli bir liman olarak altına olan talebi sürekli artırdığını ifade etti.

    Altın (AA)Altın (AA)

    Bu arada, bazı analistler de Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarından gelen talebin altın ons fiyatının önemli bir itici gücü olarak görüyor.

    Geçen yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırması altının ons fiyatının yükselmesine yardımcı olmuştu.

    Altın (AA)Altın (AA)

    Öte yandan, ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamasının ardından, en son ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memişten flaş tahminGram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memişten flaş tahmin

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İstanbul’da kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Yağış sonrası trafik kilit: Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı
    TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın ifadesi alınacak
    Türk Telekom
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    Sadık vekiller örgütlendi! İzmir’de İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHP’li Orhan Sarıbal’dan bomba sözler
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek Kader Avrupa’ya gülmüyor dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı
    TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Rumen basını o ismi duyurdu
    Başkan Erdoğan���dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var | Özel’e Şiir golü: Motor su kaynattı
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Fitne girişimi
    DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gerekli izinleri sağlarız diyerek duyurdu
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak
    Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük