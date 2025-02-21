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Bakanlık temel gıda denetimlerine hız verdi! Fahiş fiyat uygulayanlar cezadan kaçamayacak

Ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde denetimlere hız verildi. Stokçulara 17.3 milyon, fahiş fiyat uygulayanlara da 1.4 milyon liraya kadar ceza verilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Bakanlık temel gıda denetimlerine hız verdi! Fahiş fiyat uygulayanlar cezadan kaçamayacak

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    Ramazan ayına sayılı günler kala özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin denetimleri yoğunlaştı. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak.

    Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak. Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.

    BOLAT: ŞİKAYET EDİN
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak.

    Bu kapsamda, vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir."

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