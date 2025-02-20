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TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında yılın ilk çağrısı açıldı! Bakan Kacır açıkladı: Girişimcilere 900 bin TL!

TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı’nın 2025 ilk çağrısı açıldı. 900 bin lira yatırım desteği için son başvuru tarihi 7 Mart.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında yılın ilk çağrısı açıldı! Bakan Kacır açıkladı: Girişimcilere 900 bin TL!

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    TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında bu yılın ilk çağrısı açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek" dedi. Ülkede erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki programla, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini söyleyen Kacır, şu bilgileri verdi:

    "Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız. Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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