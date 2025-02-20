Siteye 1 haftada 1.8 milyon ziyaretçi! Yeni açılan fiyat karşılaştırma sitesi tıklanma rekoru kırdı

Geçtiğimiz hafta açılan ve vatandaşların market fiyatlarını karşılaştırmasına imkan veren internet sitesi tıklanma rekoru kırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Bakan Kacır, "http://marketfiyati. org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.