Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Tüketiciyi aldatan yandı!

Sağlık Bakanlığı, mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım ve satış yapanlara yönelik idari para cezalarında düzenlemeye gitti. Mevcut düzenlemede bu cezalar, 20 bin ile 300 bin lira arasında uygulanıyordu.



Yeni düzenleme kapsamında ise sosyal ağlar, internet siteleri, televizyon kanalları gibi mecralarda tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanıyla ürün tanıtımı ve satış yapanlara verilecek idari para cezası 316 bin 724 liradan başlayacak. Cezaların üst sınırı ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.

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