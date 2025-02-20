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Gram altın rekor tazeledi!

Gram altın 3 bin 439 lira ile rekor tazelerken, yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 15’i aştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Gram altın rekor tazeledi!

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    Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. ABD gümrük tarifelerine ve küresel belirsizliklere ilişkin endişeler ons altını yükseltiyor. Ons altın dün 2 bin 930 dolar seviyelerinden güne başlarken, iç piyasada gram altın ise 3 bin 439 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi.

    2024 yılını 2 bin 623 dolardan tamamlayan ons altında yılbaşından bu yana yüzde 11.7'lik artış yaşanırken, gram altında da aynı dönemde yüzde 15'i aşan yükseliş göründü.

    Bu arada altının rotasına ilişkin tahminler de güncelleniyor. İsviçre merkezli banka UBS, ons altının önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde sabitlenmeden önce 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngörürken; kurumların bu ay yayımladığı raporlardaki yıl sonu tahmininin 2 bin 700 dolar ile 3 bin 73 dolar arasında bulunduğu görüldü.

    ONSTA 2025 SONU TAHMİNLERİ
    Goldman Sachs: 3 bin 73 dolar
    JPMorgan:     2 bin 950 dolar
    Commerzbank: 2 bin 650 dolar
    Intesa Sanpaolo: 2 bin 700 dolar
    MPS Capital Services: 2 bin 750 dolar (3. çeyrek sonu)
    Julius Baer: 2 bin 950 dolar
    Citi: 2 bin 975 dolar
    ING: 2 bin 700 dolar
    BofA: 3 bin dolar
    StanChart: 2 bin 750 dolar

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