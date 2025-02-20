Gram altın rekor tazeledi!

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. ABD gümrük tarifelerine ve küresel belirsizliklere ilişkin endişeler ons altını yükseltiyor. Ons altın dün 2 bin 930 dolar seviyelerinden güne başlarken, iç piyasada gram altın ise 3 bin 439 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi.

2024 yılını 2 bin 623 dolardan tamamlayan ons altında yılbaşından bu yana yüzde 11.7'lik artış yaşanırken, gram altında da aynı dönemde yüzde 15'i aşan yükseliş göründü.

Bu arada altının rotasına ilişkin tahminler de güncelleniyor. İsviçre merkezli banka UBS, ons altının önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde sabitlenmeden önce 3 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini öngörürken; kurumların bu ay yayımladığı raporlardaki yıl sonu tahmininin 2 bin 700 dolar ile 3 bin 73 dolar arasında bulunduğu görüldü.

ONSTA 2025 SONU TAHMİNLERİ

Goldman Sachs: 3 bin 73 dolar

JPMorgan: 2 bin 950 dolar

Commerzbank: 2 bin 650 dolar

Intesa Sanpaolo: 2 bin 700 dolar

MPS Capital Services: 2 bin 750 dolar (3. çeyrek sonu)

Julius Baer: 2 bin 950 dolar

Citi: 2 bin 975 dolar

ING: 2 bin 700 dolar

BofA: 3 bin dolar

StanChart: 2 bin 750 dolar