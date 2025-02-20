Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti! Engelli vatandaşları kandıranlar kaçamayacak

Engelli vatandaşları ÖTV'siz araç satma vaadiyle kandıran dolandırıcılar Türkiye'nin pek çok ilinde yüzlerce kişiyi mağdur etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bu kişileri yakalamak için çok sayıda operasyon düzenlenirken, dolandırıcıların araç bedelini aldıktan sonra izlerini kaybettirdiği belirlendi.



Sahtekarların sarı siteler olarak da bilinen internetteki araç ve gayrimenkul satış sitelerinde sahte hesaplar açtıkları, vatandaşları buralardan da ağlarına düşürdüğü öğrenildi.



KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. ÖTV istisnasından faydalanmak için alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı bulunuyor. Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu yıl araçlarda muafiyet üst limiti ise 2 milyon 247 bin lira olarak uygulanıyor.