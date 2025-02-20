Bayram ikramiyesinde 4’lü formül! Emekliler ne alacak? Masaya neler gelecek?

Bayram ikramiyesinde 4'lü formül! Emekliler ne alacak? Hangi formüller masada? (AA)

DUL VE YETİMLERE YANSIYACAK

İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, yüzde 25 olan da yüzde 25'i oranında ödeme alacak. İki aylık alanlara ise aylık oranının yüksek olduğu dosya baz alınarak ikramiye verilecek.

Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ödenecek. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı da Mart ayına denk geldiğinden, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani 28 Şubat'a kadar emeklilik dilekçesi verenlere bu yıl çift ikramiye var.