Bayram ikramiyesinde 4’lü formül! Emekliler ne alacak? Masaya neler gelecek?

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış göründü. Ekonomi yönetimi, ilki Mart, ikincisi Haziran ayında verilecek ikramiyenin tutarının yükseltilmesi konusunu önümüzdeki günlerde görüşmeye hazırlanıyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış göründü. Ekonomi yönetimi, ilki Mart, ikincisi Haziran ayında verilecek ikramiyenin tutarının yükseltilmesi konusunu önümüzdeki günlerde görüşmeye hazırlanıyor.
HANGİ FORMÜLLER MASADA
İkramiye artışı için çeşitli formüller de konuşuluyor. İlk formül, halen 3 bin lira olan ikramiyeye 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre; ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak. Bir başka formüle göre de ikramiyeye yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonu yansıtılabilecek.
Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına 4 bin 331 lira ödeme yapılabilecek. Ayrıca geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. Dördüncü bir formül olarak da ikramiye tutarında geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya çıkacak.
DUL VE YETİMLERE YANSIYACAK
İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, yüzde 25 olan da yüzde 25'i oranında ödeme alacak. İki aylık alanlara ise aylık oranının yüksek olduğu dosya baz alınarak ikramiye verilecek.
Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ödenecek. Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı da Mart ayına denk geldiğinden, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek. Yani 28 Şubat'a kadar emeklilik dilekçesi verenlere bu yıl çift ikramiye var.
EKK GÜNDEMİNDE YOK
Bayram ikramiyesinin 21 Şubat'ta Giresun'da toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşüleceği beklentisi bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün konuyla ilgili sorular üzerine, toplantıda bölgesel kalkınma konularının ele alınacağını belirterek, ikramiyenin gündemde olmayacağı mesajı verdi.
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