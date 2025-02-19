Ev almak isteyen düşük faiz-sıfır peşinat!

Ev sahibi olmak isteyenlere iyi haber geldi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) yeni konut kampanyası hazırladı. Edinilen bilgiye göre, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya, düşük faiz oranı ve peşinatsız seçenek sunacak.

Ayrıca kampanya koşulları arasında düşük peşinatlı seçenek de olacak. Kampanyanın tüm detayları bugün Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanacak. Kampanyanın müjdesini dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi.

Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz" dedi. Bakan Kurum, bugün başlayacak kampanyanın tüm detaylarını Emlak Konut'un duyuracağını söyledi.

81 İLE KONUT

Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını da 81 ilde bu yıl sonunda başlatacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyduğumuz araziler için 81 ilimize genelge gönderdik. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkanı sunmuş olacağız."