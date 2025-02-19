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Elektrikte yeni dönem başladı! EPDK evdeki aletlerin ne kadar enerji tükettiğini açıkladı

Elektrikte yeni sistem bu ay itibariyle başlarken, limit üstü kalma ihtimali olan vatandaşlar için önemli veriler geldi. EPDK, evdeki elektrikli cihazların ne kadar enerji tükettiğini açıkladı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Elektrikte yeni dönem başladı! EPDK evdeki aletlerin ne kadar enerji tükettiğini açıkladı

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    1 Şubat'tan itibaren elektrik faturalarında maliyet esaslı döneme geçilirken, artık yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olan aboneler gerçek maliyeti ödeyecek. EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Türkiye'de 41 milyon civarında mesken elektrik abonesi bulunduğunu belirterek, maliyet esaslı tarifeden yalnızca 1.2 milyon abonenin etkileneceğini anlattı.

    Evdeki aletler ne tüketiyor? (Takvim Gazetesi)Evdeki aletler ne tüketiyor? (Takvim Gazetesi)

    EŞYALARDAN 381 TL
    Düzenlemeden aylık ortalama bin 47 lira ve üzerinde elektrik faturası gelen hanelerin etkileneceğini anlatan Ulutaş, milyonlarca abonenin aylık elektrik faturasında ise bir değişim olmayacağını belirtti.

    "E enerji sınıfı yani verimsiz cihazlar kullanarak yapılan hesaplamalar aylık 183,96 kilovatsaat gibi bir tüketim göstermektedir. Bunun da faturaya yansıması 381,23 lira gibi bir tutara tekabül etmektedir" diyen Ulutaş, limitin üzerinde kalanların ise tasarruf yaparak tüketimlerini aşağı çekebileceğini anlattı.

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