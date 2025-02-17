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Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?

Banka promosyonları yeni yılla birlikte hareketlendi. Emeklilerde 27 bin liraya, çalışanlarda 130 bin liraya kadar çıktı. SGK, emekli promosyonu için harekete geçti. Bankalarla Mart’ta imza atılması gündemde.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?

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    Emekliler ve çalışanlar için promosyon fırsatı büyüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler için promosyon müzakerelerini Şubat sonunda başlatıp Mart ayında sonuçlandırmayı planlıyor. Kamu kurumları ve özel sektördeki firmalar ise çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. İşte detayları...

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    SGK BANKALARLA PROMOSYON İÇİN MASAYA OTURACAK MI?
    SGK, önümüzdeki günlerde promosyon için bankalarla müzakere masasına oturmayı planlıyor. 2024 yılında promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmişti. Bazı bankalar da tutarı 27 bin liraya kadar çıkardı. SGK ile müzakerelerde bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu nedenle emeklilerin SGK görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemesi daha çok kazanç sağlamaları anlamına geliyor.

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    BANKALAR NEDEN PROMOSYON ÖDÜYOR? PARA DEVLET BÜTÇESİNDEN Mİ KARŞILANIYOR?
    Bankalar kanuni zorunluluk olmamasına rağmen yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama, karşılıklı fayda gibi nedenlerle promosyon ödüyor. Promosyon ödemesi devlet bütçesinden değil, bankalar tarafından karşılanıyor.

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    PROMOSYON ÖDEMESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILIYOR?
    Promosyon ödemeleri, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesaba yatırılıyor.

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    DAHA YÜKSEK PROMOSYON İÇİN AYLIK TAŞINABİLİR Mİ?
    Evet, daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylık taşınabilir.

    AYLIK KARŞILIĞINDA KREDİ KULLANMAK BANKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ENGEL Mİ?
    Aylık karşılığında kredi kullanılmış olması, banka değişikliği yapılmasına engel oluşturuyor. Ancak emekli olmadan önce kullanılan kredi borcu banka değişikliğine engel olmuyor.

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    ÇALIŞANLARIN PROMOSYON ÖDEMELERİNDE DURUM NE?
    Kamu ve özel sektör çalışanları için promosyon miktarlarında ise rekor kırılıyor. Bu kesim için promosyon miktarları 40 bin ile 130 bin lira arasında değişiyor. Örneğin; TBMM personeli için Şubat 2025'te promosyon miktarı 130 bin lira olarak belirlendi.

    AYLIK TAŞIMASINI SADECE EMEKLİLER Mİ YAPABİLİR?
    SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başka bir bankayla çalışmak istemeleri halinde maaşlarını taşıyabiliyor. Kamu ve özel sektör çalışanları için böyle bir olanak bulunmuyor.

    Emekli aylığını başka bankaya taşımak için, promosyon ödeme tarihinden itibaren üç yıl geçmesi ya da alınan promosyon tutarının kalan süre ile orantılı olarak iade edilmesi gerekiyor.

    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)

    HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
    İşte bankaların mevcut emekli promosyon kampanyaları:

    DENİZBANK: 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ayrıcalıklar.

    QNB: 15.000 TL nakit promosyon ve 1.200 TL kredi kartı indirimiyle toplam 16.200 TL.

    YAPI KREDİ: 20.000 TL'ye varan nakit.

    VAKIFBANK: 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilaveten kartla harcamaya toplam 15.000 TL'ye varan ek ödeme.

    HALKBANK: 12.000 TL'ye kadar nakit.

    ZİRAAT: 12.000 TL'ye kadar nakit.

    İŞ BANKASI: 5.000- 12.000 TL arasında nakit.

    GARANTİ: 6.250- 15.000 TL arasında nakit.

    AKBANK: Kampanya ayrıcalıkları ile birlikte 17.500 TL.

    ING: 15.000 TL nakit, diğer ayrıcalıklarla 25.000 TL.

    TEB: 12.000 TL nakit, diğer kampanyalarla birlikte 21.000 TL.

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