Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA) PROMOSYON ÖDEMESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILIYOR? Promosyon ödemeleri, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesaba yatırılıyor.

Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA) DAHA YÜKSEK PROMOSYON İÇİN AYLIK TAŞINABİLİR Mİ? Evet, daha yüksek promosyon ödemesi yapan başka bir bankaya aylık taşınabilir. AYLIK KARŞILIĞINDA KREDİ KULLANMAK BANKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ENGEL Mİ? Aylık karşılığında kredi kullanılmış olması, banka değişikliği yapılmasına engel oluşturuyor. Ancak emekli olmadan önce kullanılan kredi borcu banka değişikliğine engel olmuyor.

Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor? (AA)



ÇALIŞANLARIN PROMOSYON ÖDEMELERİNDE DURUM NE?

Kamu ve özel sektör çalışanları için promosyon miktarlarında ise rekor kırılıyor. Bu kesim için promosyon miktarları 40 bin ile 130 bin lira arasında değişiyor. Örneğin; TBMM personeli için Şubat 2025'te promosyon miktarı 130 bin lira olarak belirlendi.



AYLIK TAŞIMASINI SADECE EMEKLİLER Mİ YAPABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başka bir bankayla çalışmak istemeleri halinde maaşlarını taşıyabiliyor. Kamu ve özel sektör çalışanları için böyle bir olanak bulunmuyor.

Emekli aylığını başka bankaya taşımak için, promosyon ödeme tarihinden itibaren üç yıl geçmesi ya da alınan promosyon tutarının kalan süre ile orantılı olarak iade edilmesi gerekiyor.