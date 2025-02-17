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Çalışan anneye bakıcı desteği! Başvuranlara ayda 510 euro

Üç ilde çalışan annelere sağlanan bakıcı desteğini 510 euroya yükselten SGK, başvuruları da e-Devlet aracılığıyla alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Çalışan anneye bakıcı desteği! Başvuranlara ayda 510 euro

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    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE II) devam ediyor.

    Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 eurodan 510 euroya (yaklaşık 19 bin 384 liraya) yükseltildi.

    Toplam bütçesi yaklaşık 15.3 milyon euro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor. Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, daha güçlü Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

    BAKICI DA DESTEKLENİYOR
    "İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."

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