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Borsadan şirketlere rekor kaynak! 200 firmaya 209.3 milyar TL

Borsa İstanbul’da endeks ilk iki ayda yerinde sayarken, halka arzlardan rekor geliyor. 1.5 ayda 12 şirket 28.5 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. 2020’den bu yana şirketlere bu yolla sağlanan kaynak da 209 milyar lirayı aştı.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Borsadan şirketlere rekor kaynak! 200 firmaya 209.3 milyar TL

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    Borsa İstanbul'da art arda yaşanan 6 yıllık kesintisiz yükseliş rekorunun ardından endeks 2025'in ilk iki ayında yerinde sayarken, halka arzlarda rekor kırılmaya devam ediliyor. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde 12 şirket 28.5 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da 2020'den bu yana halka arzlar ve bedelli sermaye artırımları ile birlikte şirketlere sağlanan kaynak 390 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'da 2020 yılından bu yana halka açılan şirket sayısı 200'ü buldu. 2020'de 8 şirket 1.1 milyar, 2021'de 52 şirket 12.6 milyar ve 2022'de 40 şirket 19.3 milyar liralık halka arz yaparken, 2023'te 54 şirket halka arz gerçekleştirerek 79.3 milyar lira rekor kaynak sağladı. 2024'te 34 şirket 59.5 milyar liralık halka arz yaptı.

    584 şirkete ulaşıldı (Takvim Gazetesi)584 şirkete ulaşıldı (Takvim Gazetesi)

    187 HİSSE YÜKSELDİ
    Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde 10 şirket halka arzını tamamlayıp işlem görmeye başlarken, Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi ile birlikte bu sayı 12'ye, sağlanan kaynak tutarı ise 28.5 milyara ulaştı. Böylece 2020'den bu yana halka arz gerçekleştiren 200 şirketin sağladığı kaynak tutarı 209.3 milyar liraya çıktı.

    Borsa İstanbul'da son dönemde endeksin sergilediği performans, yatırımcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Geçtiğimiz haftayı 9.877 puandan tamamlayan endeks 26 Nisan 2024'teki seviyenin altında bulunuyor. Endeks 18 Temmuz 2024'te gördüğü 11.252 puan zirvesinin ise yüzde 12.2 altında... Borsada endeks 2024 sonundaki seviyede bulunurken, yıl başından bu yana 187 hisse yükseldi, 418 hisse değer kaybetti. 6 hisse senedi ise 2024 sonundaki fiyatta bulunuyor.

    YATIRIMCI AZALDI
    Endeksin yaklaşık 10 aydır yerinde sayması ve halka arz edilen bazı şirket hisselerinde yaşanan kayıplar, yatırımcıların borsaya ilgisinin azalmasına neden oldu. 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 bin ile rekor kıran yatırımcı sayısı, 14 Şubat 2025 itibarıyla 6 milyon 835 bine geriledi. Bu dönemde yaklaşık 1.8 milyon yatırımcının piyasadan çekildiği görüldü. Buna karşılık 2021 sonundaki 2.3 milyonun yaklaşık 3 kat üzerinde bulunuyor.

    GÖZLER YABANCIDA
    Borsa İstanbul'da 2018- 2024 döneminin tamamında, 7 yıl boyunca net satış yaparak 17.1 milyar dolarlık çıkış yapan yabancı yatırımcı, 2025 yılına alımla başladı. Yabancı yatırımcılar Ocak'ta borsada 253.3 milyon dolarla, aylık bazda Aralık 2023'ten bu yana en yüksek alımı gerçekleştirdi.

    Para girişinin hız kestiği bu dönemde halka arzlarla kaynak çıkışının da artması, piyasanın toparlanmasını güçleştirirken; Sermaye Piyasası Kurulu, geçen haftaki toplantıda, yeni halka arz izni vermedi.

    Bedelli sermaye artırımları ile de rekor kaynak elde edildi. 2020-2024 arasında bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak tutarı 180.8 milyar liraya ulaştı.

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