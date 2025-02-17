Bakan Uraloğlu duyurdu: Şam Havalimanı yenileniyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını söyledi.

Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz, personelin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" dedi.



TIR KUYRUĞU

İthal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte Hatay'dan Suriye'ye giden tırların geçişleri devam ediyor. Günde 350 ila 400 araç Cilvegözü'nden geçiyor. Şoförler, yoğunluktan dolayı tırların bazen 1 hafta beklediğini ifade ediyor.