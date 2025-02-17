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4 kırmızı et firması radara yakalandı! 3 milyarlık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı

Vergi Denetim Kurulu, sektörün en büyük 4 kırmızı et firmasına yönelik kapsamlı inceleme ve fiili sayım gerçekleştirdi. 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını belirledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
4 kırmızı et firması radara yakalandı! 3 milyarlık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözünü kırmızı et sektörüne dikti.

    Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek. Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı veteriner hekimler de katıldı.

    CEZA UYGULANDI
    Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı. Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

    'SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız" dedi.

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