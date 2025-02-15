İvme yukarı döndü: Konut satışları %39.7 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk konut satış verilerini yayımladı. Verilere göre geçen senenin aynı ayına göre konut satış sayısı arttı. Verilere göre Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 olarak gerçekleşirken, konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında da artış olurken Ocak ayında ipotekli satış oranı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 adede ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 95 bin 447 konut el değiştirdi Yabancılara yönelik yapılan konut satışına ilişkin rakamlarında yer aldığı verilerde, yabancılara yapılan satışın ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 olduğu belirtildi.