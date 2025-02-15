BDDK’dan kredi vadelerinde güncelleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırının değiştirilmesine karar verdi. Kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi. BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi. 24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi. Yeni kararla 12 ay vadeye kadar kredi limiti 250 bin liraya çıkarıldı.

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