Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti! 7 zincir market tek sitede karşılaştırılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7 zincir marketin fiyat listelerine şeffaf erişimine katkı sağlayacak marketfiyatı.org internet sitesini kullanıma açtı. Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarılan verilerle meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek.



Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açt��k. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" dedi.

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