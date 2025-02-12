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Bakan Işıkhan açıkladı: 77 bin işçi aranıyor

Bu yılın ilk ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 107 bini aşarken, halen 77 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. İŞKUR, en çok hangi alanlarda alım yapıldığını da açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Bakan Işıkhan açıkladı: 77 bin işçi aranıyor

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    İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. İş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Işıkhan, "Ocak ayında 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

    GÜVENLİKÇİ İLK SIRADA
    İŞKUR verilerine göre; yılın ilk ayında işe yerleştirilenlerin 35 bin 659'u kadın, 29 bin 965'i genç, 4 bin 430'u engelli ve 19 bin 921'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında görüldü.

    Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde yapıldı. İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ocak ayında 199 bin 405 oldu. İŞKUR'da halen 77 bini aşkın açık iş bulunuyor.

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