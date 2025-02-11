Genelgede, daha önce rapor almış kişilerin nasıl emekli olacağı hususu başta olmak üzere merak edilen tüm hususlara açıklık getirildi.

SSK'lı çalışmaya Ekim 2008'den önce başlayanların engelli vergi indirimi nden yararlanarak emekli olması uygulaması 15 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla sona erdi. SGK da yapılan değişikliğe ilişkin genelge yayımladı.

NASIL UYGULANIYORDU? Sigortalı çalışmaya Ekim 2008'den önce başlayan SSK'lılar daha önce engellilik oranına göre emekli olabiliyordu. Tespit edilen engellilik oranı üzerinden vergi indiriminden yararlanıyorlardı.

Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)

Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)

NELER DEĞİŞTİ?

Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar da sonra sigortalı olanlar gibi çalışma gücü kaybına göre emekli olacak. Burada da sadece çalışma gücünde en fazla kayba yol açan bir hastalık dikkate alınacak.

Çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar yaşa tabi olmadan 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 prim günüyle emekli olacak. Yüzde 50-59 arasında çalışma gücü kaybı olanlar ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 prim günüyle yaşa tabi olmadan emekli olabilecek.

Yasaya göre engelli emeklilik tablosu (Takvim Gazetesi)

EMEKLİ OLANLAR

Vergi indirimi raporuna dayanarak daha önce emekli olanlardan kontrol muayene tarihi konulanlar, kontrol tarihi geldiğinde SGK sağlık kurullarından rapor alacak. Süresiz raporla emekli olanlar için kontrol muayenesi olmayacak.

Ancak raporların gerçeği yansıtmadığı yönünde oluşursa kontrol muayenesi yapılabilecek. Kontrol muayene işlemleri vergi indirimi raporu alınırken uygulanan kurallara göre yapılacak. Çalışma gücü kayıp oranına değil engellilik oranına bakılacak. Kontrol muayenesinde engel oranı yüzde 40'ın üstünde olanlar emekli aylığını almaya devam edecek.