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Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak?

Ekim 2008’den önce çalışmaya başlayanların engelli emeklilik koşulları değişti. Daha önce emekli olanların vergi indirim raporlarının geçerli sayılıp sayılmayacağı, koşulları yerine getirmiş olup başvurusu 15 Ocak’tan önce yapanlar hakkındaki soruların yanıtları da belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak?

İÇİNDEKİLER

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    SSK'lı çalışmaya Ekim 2008'den önce başlayanların engelli vergi indiriminden yararlanarak emekli olması uygulaması 15 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla sona erdi. SGK da yapılan değişikliğe ilişkin genelge yayımladı.

    Genelgede, daha önce rapor almış kişilerin nasıl emekli olacağı hususu başta olmak üzere merak edilen tüm hususlara açıklık getirildi.

    Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)

    NASIL UYGULANIYORDU?
    Sigortalı çalışmaya Ekim 2008'den önce başlayan SSK'lılar daha önce engellilik oranına göre emekli olabiliyordu. Tespit edilen engellilik oranı üzerinden vergi indiriminden yararlanıyorlardı.

    Vergi indiriminde kullanılan rapordaki engellilik oranı tespitinde kişinin birden fazla hastalığından kaynaklı engellilik oranları dikkate alınıyordu. Şimdi vergi indirimi uygulaması kalktı.

    Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)

    NELER DEĞİŞTİ?
    Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar da sonra sigortalı olanlar gibi çalışma gücü kaybına göre emekli olacak. Burada da sadece çalışma gücünde en fazla kayba yol açan bir hastalık dikkate alınacak.

    Çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar yaşa tabi olmadan 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 prim günüyle emekli olacak. Yüzde 50-59 arasında çalışma gücü kaybı olanlar ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 prim günüyle yaşa tabi olmadan emekli olabilecek.

    Yasaya göre engelli emeklilik tablosu (Takvim Gazetesi)Yasaya göre engelli emeklilik tablosu (Takvim Gazetesi)

    EMEKLİ OLANLAR
    Vergi indirimi raporuna dayanarak daha önce emekli olanlardan kontrol muayene tarihi konulanlar, kontrol tarihi geldiğinde SGK sağlık kurullarından rapor alacak. Süresiz raporla emekli olanlar için kontrol muayenesi olmayacak.

    Ancak raporların gerçeği yansıtmadığı yönünde oluşursa kontrol muayenesi yapılabilecek. Kontrol muayene işlemleri vergi indirimi raporu alınırken uygulanan kurallara göre yapılacak. Çalışma gücü kayıp oranına değil engellilik oranına bakılacak. Kontrol muayenesinde engel oranı yüzde 40'ın üstünde olanlar emekli aylığını almaya devam edecek.

    Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak? (AA)

    BAŞVURU TARİHİ ÖNEMLİ
    Engelli vergi indiriminden yararlanmakta olup, koşulları tamamladığı için 15 Ocak 2025 tarihinden önce emekli aylığı bağlanması için talepte bulunanlar, Ocak ayında yapılan değişiklikten önceki eski kurallara göre emekli olacaklar.

    Bu kişilerin emekli aylığına hak kazanma koşullarının belirlenmesinde eski kanun hükümleri uygulanacak.15 Ocak itibariyle başvuranlar ise yeni sisteme göre emekli olacak.

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