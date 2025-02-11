Elektrik faturasında cihaza bağlı hastalar tarifeden muaf!

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, 1 Şubat itibarıyla gerçek maliyeti ödeyecek.

Abonelerin yüzde 97'si düzenlemeden etkilenmeyecek. Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastaların ikamet ettiği meskenler, yeni tarifeden muaf olacak. Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan aboneler, sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek.