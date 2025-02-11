İşsizlik geriledi, sanayi üretimi zirveye çıktı!

İşsizlikte gerileme sürerken, sanayide üretim artışı hızlandı. TÜİK verilerine göre; işsizlik oranı Aralık'ta, Kasım'a göre 0.1 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5'e indi.

İşsizlik oranında 2012'nin Kasım ayından bu yana en düşük seviye görüldü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiyle son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam yükseliyor (Takvim Gazetesi)

ÜRETİM HIZLANDI

Aralık ayında sanayi üretimi de aylık bazda 21 ayın zirvesine çıkarak yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 arttı. Yıllık bazda artış 10 ayın en güçlü artışı olarak kayda geçti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de 112.3 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

İHRACAT TALEBİ ARTTI

Bu arada İSO tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi de Ocak'ta 51.2'ye yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarının 13 aydır iyileşme gösterdiğine işaret etti. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Talep koşullarının şimdilik iyileştiği ve bunun ihracatçılara destek sağladığı görülüyor" dedi.



ÖNCELİK GENÇLER VE KADINLAR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliğin 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini belirterek, "İstihdamımız Aralık'ta bir önceki yıla göre 428 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



SOSYAL REFAHI ARTIRACAĞIZ CUMHURBAŞKANI

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminin artmaya, işsizlik oranının ise azalmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretiminde son çeyrekte yüzde 3.4'lük kuvvetli artış gerçekleşti. İşsizlik oranı 2012'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Türkiye ekonomisi bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını belirterek, "Aylık yüzde 51.6, yıllık yüzde 43.5 artan yüksek teknoloji grubu, üretimin lokomotifi oldu. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değerli üretimle yoluna devam ediyor" dedi.