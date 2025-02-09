Kadın istihdamına müthiş destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının devam ettiğini belirterek, projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını hatırlattı. Aylık destek miktarının 20 bin 745 lira olduğunu ifade eden Işıkhan, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarının ise 10 milyon avro (372 milyon 812 bin lira) olduğunu belirtti. Işıkhan'ın projeye ilişkin paylaştığı görselde de "İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN