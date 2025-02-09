İŞKUR’dan 1.3 milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yıl yaklaşık 1 milyon 375 bin kişiyi işe yerleştirmek için istihdam seferberliği başlattı. İŞKUR bu kapsamda bu yıl 23.4 milyon TL harcayarak 73 farklı ilde istihdam fuarları düzenleyecek. Kurum, 300 bin yüksek öğretim mezununu iş sahibi yapacak. Ayrıca işe yerleştirilecek kişilerin 500 bininin kadınlar oluşması hedeflenirken, bu yıl iş arayan 1 milyon 415 bin kadınla birebir görüşme sağlanacak. 27 bin 500 kadın aktif işgücü programlarından yararlandırılacak. Bu yıl ayrıca 36 bin 750 engelli vatandaş işe yerleştirilecek.

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