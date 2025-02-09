Elektrikli otomobil satışları yükseliyor: Togg liderliğini sürdürüyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), elektrikli otomobil satışlarının arttığına dikkat çekti. Elektrikli otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,7 artışla 6 bin 225 oldu.

Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2'den 11,1'e yükseldi. ODMD verilerine göre Togg, geçen yılın genelinde sürdürdüğü pazar lideri konumunu yılın ilk ayında da devam ettirdi.

Togg, ocak ayında yaptığı 1570 satışla en yakın rakibine 555 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olurken, satılan her 4 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu bulundu. Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında, 2024 yılı kasım ayında Türkiye tanıtımını gerçekleştirmesinin ardından aralıkta 2 bin 527 araç satışı yapan BYD, bu yılın ocak ayında ise 1015'lik satışla listede ikinci sırada yer aldı.