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Altın yeni rekora koşuyor! Trump'ın ticaret savaşları piyasayı hareketlendirdi

Ticaret savaşları altını besledi. Ons 2.900 dolara yaklaşırken, gram altında da 3.300 TL aşıldı. Ons için 3 bin dolar tahmini geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025
Altın yeni rekora koşuyor! Trump’ın ticaret savaşları piyasayı hareketlendirdi

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    ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşları altın piyasalarını hareketlendirdi. Risk endişesinin artmasıyla birlikte yükselen altın onsda 3 bin dolara giderken içeride gram altın ise 3.500 TL'ye doğru hareketlendi.

    Dün serbest piyasada gram altın fiyatı da 3320 TL'ye çıkarken Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram satış fiyatı 3380 TL'ye kadar yükseldi. Bu arada Citigroup, ABD Başkanı Donald Trump'ın tetiklediği ticaret savaşları ve buradan kaynaklanan jeopolitik riskler sebebiyle "güvenli liman" talebinin artabileceğini ve ons altının 3 ay içinde 3 bin dolara yönelebileceğini öngördü.

    İsviçreli UBS de, onstaki beklentisini 2850 dolardan 3 bin dolara yükseltti. Citigroup tarafından yapılan analizde; muhtemel bir Rusya-Ukrayna anlaşmasının ya da altının gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı yönünde bir gelişme halinde, altın fiyatlarının da alım fırsatı verebileceği belirtildi. UBS ise merkez bankalarının kuvvetli alımlarının da altını desteklediğini bildirdi.

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