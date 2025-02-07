CİMER’den jet çözüm! Başvuruya cevap süresi 2 güne inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlamak amacıyla uygulamaya aldırdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bugüne kadar milyonlarca vatandaşın sorununa çare üretti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz yıl 10 gün olan başvurulara cevap verme süresini, bu yıl 2 güne düşürmek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında CİMER tarafından kurumlara yönlendirilen başvurulara zamanında veya doğru dönüş yapılmadığının tespiti halinde uzaktan denetim yapılacak.

Ayrıca başvurusu nedeniyle vatandaşa yönelik mağduriyet oluşturan kamu personeli, ilgili kurumu aracılığıyla uyarılacak. Bu şekilde öncelikle başvurulara verilecek cevapların süresinin kısaltılması, cevapların niteliğinin artırılması ve kişisel verilerin korunmasına özen gösterilmesi sağlanacak.