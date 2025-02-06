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Kalyon Karapınar GES'e kardeş geliyor!

Kalyon Enerji, YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında 520 MWp kapasiteli Konya / Karapınar ihalesini kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Kalyon Karapınar GES’e kardeş geliyor!

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    Kalyon Enerji, YEKA GES 2024 yarışmaları kapsamında 520 MWp kapasiteli Konya / Karapınar ihalesini kazandı.

    Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES'i hayata geçiren Kalyon Enerji olarak şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES'in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. Kalyon Karapınar GES'te olduğu gibi yeni santralimizde kullanacağımız yaklaşık 870 bin adet paneli, yüzde 90'a varan yerlilik oranı ile üretim yapan Kalyon PV'den tedarik edeceğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.

    520 MWp kapasiteli santral, toplam 6 milyon 434 bin 883 metrekare alan üzerinde kurulacak.

    HALKA ARZDA TALEP TOPLANIYOR
    Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin (Kalyon PV) halka arzında talep toplama süreci dün başladı. Bugün ve yarın da devam edecek.

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