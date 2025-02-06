Gençlik programına başvuru haftaya başlıyor! İstihdam desteğinin başvuru tarihi belli oldu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'yla ilgili detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini hatırlatan Işıkhan, gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlattı.



MOBİLDEN BAŞVURU

Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz" dedi.

'Tecrübe eksikliğinin' gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler" diye konuştu.

İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılanlara günlük bin 83 lira ödeme yapacağız. Gençlerimiz bir hafta sonra programa başvuruda bulunabilecek. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşılabilir" dedi.



'İŞ'TE YENİ DESTEK

- Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

- Program; ağaçlandırma, enerji verimliliği ve geri dönüşüm gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin; kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin; sosyal ve kültürel faaliyetlerin; toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin; öğrenci gelişim faaliyetlerinin; dijital dönüşüm-inovasyon faaliyetlerinin ve girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesinde uygulanabilecek.