Fuzul’den 33. yıl hediyesi

Fuzul 33'üncü yılına özel düzenlediği hediye kampanyası kapsamında Togg T10X kazanan talihlilere araçlarını düzenlenen törenle teslim etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Fuzul'ün sistemine 1 milyon lira ve üzeri kayıt yaptıran 15 bini aşkın tasarruf sahibi Togg çekilişine katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte üç talihli belirlendi.

Talihliler araçlarını törenle aldı. Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, "Vizyonumuzun bir yansıması olarak üç değerli tasarruf sahibine, Türkiye'nin gururu Togg'u teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.