Bakanlık taklit ve tahşiş skandallarını açıkladı! 34 marka ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş gıdalar listesine yeni markaları ekledi. Taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 34 ürün açıklandı.

Yapılan denetimlerde hamburger köftesinde kalp, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı, kekikte yabancı madde, dana etinde ve kıymalı pide harcında kanatlı eti, lahmacun harcında taşlık ve sucukta ise baş eti tespit edildi. Fıstıklı baklavadan da ayçekirdeği çıktı.



3 ÜRÜN TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit ettiği için 3 ürünü toplatma kararı aldığını duyurdu. Listede yer alan ürünlerden biri ok atan, biri de boncuk atan oyuncak tabanca oldu. Pul payetli bir kız çocuk elbisesinin de toplatılmasına karar verildi.

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