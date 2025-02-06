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Bakanlık taklit ve tahşiş skandallarını açıkladı! 34 marka ifşa edildi

Bakanlık taklit ve tahşiş listesine 34 gıda ürününü ekledi. Sucukta baş eti, lahmacunda taşlık, hamburgerde kalp çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Bakanlık taklit ve tahşiş skandallarını açıkladı! 34 marka ifşa edildi

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    Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş gıdalar listesine yeni markaları ekledi. Taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 34 ürün açıklandı.
    Yapılan denetimlerde hamburger köftesinde kalp, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı, kekikte yabancı madde, dana etinde ve kıymalı pide harcında kanatlı eti, lahmacun harcında taşlık ve sucukta ise baş eti tespit edildi. Fıstıklı baklavadan da ayçekirdeği çıktı.

    3 ÜRÜN TOPLATILIYOR
    Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit ettiği için 3 ürünü toplatma kararı aldığını duyurdu. Listede yer alan ürünlerden biri ok atan, biri de boncuk atan oyuncak tabanca oldu. Pul payetli bir kız çocuk elbisesinin de toplatılmasına karar verildi.

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