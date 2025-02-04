Ramazan’da kırmızı ete zam var mı? Açıklama geldi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler olduğunu aktardı.

Takvim Foto Arşiv Böyle dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükselebildiğine, ramazan ayında da talebin artması nedeniyle bir miktar fiyat artış yaşanabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Hacıince, bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti.