Yapay zeka ile dönüşüm yaşanacak! Hangi yeni meslekler ortaya çıkacak?

Son yıllarda yapay zeka alanındaki radikal gelişmeler yeni tartışmaları beraberinde getirirken; TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, yapay zekanın çalışma hayatına etkisini araştırdı. Yapay zeka hangi mesleklerin tarih olmasına yol açacak? Hangi yeni meslekler ortaya çıkacak? TBMM'nin yanıtlarını aradığı bu sorulara ilişkin detaylar şöyle:

Yapay zekâ sistemleri, insana dayalı ucuz iş gücünün önemini azaltırken, yapay zekâ sistemleriyle beraber çalışabilecek nitelikli insan gücüne gereksinimi artıracak.

Birçok yeni istihdam alanı ortaya çıkacak. Bazı projeksiyonlarda dünya genelinde bu dönemde ilkokula başlayan çocukların yüzde 65'inin henüz mevcut olmayan işlerde çalışması olası görülüyor.

Yapay zeka kullanımının artması ile talep azalışı olan meslekler arasında veri giriş elemanları, muhasebe ve bordro memurları, montaj-fabrika işçileri, banka memurları, müşteri hizmetleri çalışanları, finansal analist gibi iş rolleri yer alıyor.

Geleceğe damga vuracak yeni meslekler ise bellek iyileştiriciler, blockchain yetenek analisti, cyborg psikologları, dijital anıt uzmanı, etik hacker, makine öğrenimi uzmanı, robot etik uzmanı, robotik mühendisleri ve teknisyenleri, robot tamircisi, sanal asistan kişilik tasarımcısı, sanal cerrah, uzay turizmi operatörü, yapay zeka eğitimcileri, sosyal medya uzmanlığı, veri mühendisliği, bilişim avukatlığı olarak sıralanıyor.