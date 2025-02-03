PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?

Bu yıla toplu sözleşmeler damgasını vuracak. Kamu işçileriyle zam pazarlığı için düğmeye basılırken; Ağustos’ta memurlar ve memur emeklileri, sonbaharda ise 300 bin metal sektörü çalışanı için masaya oturulacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılının büyük bölümünde gündem 'maaş zamları' olacak. Hem özel sektör hem kamu çalışanları ve emeklileri, bu yılın ilk maaşlarını zamlı olarak alırken, yılın geri kalan bölümü de hareketli geçecek.

    Emekliler promosyon ve ikramiyede güncellemeye kilitlenirken, Temmuz zamları da merakla takip edilecek. Yaklaşık 7.4 milyon kişinin gözü ise toplu sözleşmede olacak. 2025; işçiler, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme yılı olacak.

    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)

    İŞÇİLERLE BAŞLIYOR
    Pazarlık maratonu kamu işçileriyle başlayacak. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar başladı. Yetkili konfederasyonlarla gerçekleştirilecek görüşme takvimi yakında belli olacak.

    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)

    TARİH AYARI BEKLENİYOR
    Kamu işçilerinin bir kısmının toplu iş sözleşme süresi geçen ay doldu, bir kısmınınki bu ay, bir kısmının da Mart ayında dolacak. Zam pazarlığında bugüne kadar 2 yıllık zam oranı belirlenirken; sözleşmesi farklı tarihlerde başlayan işçilerin zam oranları arasındaki farkın sona erdirilmesi için bu yılki toplu iş sözleşmesinde bir düzenleme yapılması gündemde.

    Bu kapsamda Ocak ayında başlayan sözleşmelerin 24 ay yerine 26 ay, Şubat'ta başlayanların 24 ay yerine 25 ay olarak imzalanması bekleniyor. Böylece 2027 yılının Mart ayından itibaren tüm yeni sözleşmeler aynı tarihte başlayabilecek.

    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)

    YILIN İKİNCİ YARISI DA HAREKETLİ
    Kamu işçileri için imzalanacak anlaşma, diğer toplu sözleşmeler açısında da önem taşıyor. Yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026- 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

    Yetkili konfederasyonlar ve sendikalar hem genel hem hizmet kollarına ilişkin talepleri bu tarihten önce belirleyecek. Kamu İşveren Heyeti'yle gerçekleştirilecek ve Ağustos sonuna kadar sürecek görüşmelerde memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yıllık zam oranlarının yanı sıra mali ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler de karara bağlanacak.

    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)

    ÖZEL SEKTÖRDE DE VAR
    Özel sektördeki 300 bini aşkın işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ise sonbaharda başlayacak. Otomotiv başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal iş kolundaki bu toplu iş sözleşmesi, özel sektördeki en büyük ücret pazarlığı olarak görülüyor.

    YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?
    Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
    Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek’i bulut sistemlerine dahil etti
    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Kanarya golcüleriyle döndü! Fenerbahçe Rizespor 3-2 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...