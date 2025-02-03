PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?

2025 yılının büyük bölümünde gündem 'maaş zamları' olacak. Hem özel sektör hem kamu çalışanları ve emeklileri, bu yılın ilk maaşlarını zamlı olarak alırken, yılın geri kalan bölümü de hareketli geçecek.

Emekliler promosyon ve ikramiyede güncellemeye kilitlenirken, Temmuz zamları da merakla takip edilecek. Yaklaşık 7.4 milyon kişinin gözü ise toplu sözleşmede olacak. 2025; işçiler, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme yılı olacak.