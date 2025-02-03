2025 yılının büyük bölümünde gündem 'maaş zamları' olacak. Hem özel sektör hem kamu çalışanları ve emeklileri, bu yılın ilk maaşlarını zamlı olarak alırken, yılın geri kalan bölümü de hareketli geçecek.
Emekliler promosyon ve ikramiyede güncellemeye kilitlenirken, Temmuz zamları da merakla takip edilecek. Yaklaşık 7.4 milyon kişinin gözü ise toplu sözleşmede olacak. 2025; işçiler, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme yılı olacak.
PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)
İŞÇİLERLE BAŞLIYOR
Pazarlık maratonu kamu işçileriyle başlayacak. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için hazırlıklar başladı. Yetkili konfederasyonlarla gerçekleştirilecek görüşme takvimi yakında belli olacak.
PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek? (AA)
TARİH AYARI BEKLENİYOR
Kamu işçilerinin bir kısmının toplu iş sözleşme süresi geçen ay doldu, bir kısmınınki bu ay, bir kısmının da Mart ayında dolacak. Zam pazarlığında bugüne kadar 2 yıllık zam oranı belirlenirken; sözleşmesi farklı tarihlerde başlayan işçilerin zam oranları arasındaki farkın sona erdirilmesi için bu yılki toplu iş sözleşmesinde bir düzenleme yapılması gündemde.
Bu kapsamda Ocak ayında başlayan sözleşmelerin 24 ay yerine 26 ay, Şubat'ta başlayanların 24 ay yerine 25 ay olarak imzalanması bekleniyor. Böylece 2027 yılının Mart ayından itibaren tüm yeni sözleşmeler aynı tarihte başlayabilecek.