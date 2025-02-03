Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu! Selçuk Bayraktar: İHA pazarının yüzde 65’i Türkiye’nin

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışmalarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu.

2024'te yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi, ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Selçuk Bayraktar, "Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine, Baykar ise bu pazarın yüzde 60'ına sahip hale geldi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar, son 4 yıldır dünyanın en büyük SİHA firması oldu" dedi.

Bu yıl yapılacaklara ilişkin bilgi veren Bayraktar, "KIZILELMA'mızın seri üretimi devam edecek ve inşallah göreve başlayacak. Bayraktar TB3 SİHA göreve başlayacak. Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi göreve başlayacak" ifadelerini kullandı.