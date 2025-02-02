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İstanbul Ticaret Odası'ndan enflasyon adımı!

İstanbul Ticaret Odası, 1995 yılından beri yayınladığı "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi"ni, artık "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla güncelledi ve kamuoyuyla paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
İstanbul Ticaret Odası’ndan enflasyon adımı!

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    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaştığı "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", artık "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilenerek yayımlanıyor.

    Verilen bilgiye göre 1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.

    İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Şimdi İstanbul'da doğal gazsız ev yok, video kaset izleyen yok. Ama hepimiz otomobil, cep telefonu, internet, dijital platformlar kullanıyoruz. Dolayısıyla 30 yıldır kullandığımız 1995 baz yıllı indeksimiz artık yeterli olmamaya başladı" diye konuştu.

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