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Türkiye turizmde 2024’ü çifte rekorla kapattı!

Türkiye, 2024 yılında hem turist sayısında hem de turizm gelirlerinde çifte rekor kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Türkiye turizmde 2024’ü çifte rekorla kapattı!

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    Türkiye turizmde 2024 yılını çifte rekorla kapattı. 2024'te turist sayısını bir önceki yıla göre yüzde 9.84 artırarak 62.2 milyona çıkaran Türkiye, gelirini de yüzde 8.3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara yükseltti.

    Geçen yıla 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlayan Türkiye, böylece bu hedefleri de aşmış oldu.

    RUSYA İLK SIRADA
    Türkiye'ye en çok turist gönderen ilk 5 ülke Rusya, Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan oldu. Rusya 6 milyon 710 bin turistle birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Almanya'dan 6 milyon 620 bin turist geldi. Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64.9 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken, yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 69.6 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' için geldi.

    'BÜYÜMEYE KATKISI VAR'
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm gelirlerimiz, 2024'te 61.1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

    Yılmaz, turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini vurguladı. Turizmdeki bu güçlü performansın iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğuna değinen Yılmaz, "Gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır" değerlendirmesi yaptı.

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