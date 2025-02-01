Ticaret Bakanlığı, bu yıl 55 ülkeyi ihracatta hedef ülke olarak belirledi!

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülkeyi ihracatta hedef ülke olarak belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İhracat Destekleri Hakkında Karar" kapsamında belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanmak üzere her yıl 'ihracatta hedef ülkeler' belirlendiği belirtildi. Irak ve Sırbistan'ın listeye yeni eklendiğine işaret edilerek, şöyle denildi:



"Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl olduğu gibi 2025'te de küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlarımızdaki muhtemel daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatımızın artırılması hedefleri doğrultusunda firmalarımızın yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri temel alınarak çalışmalar yapılmıştır."