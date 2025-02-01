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Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?

En düşük emekli aylığı ödemesini 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından da fark ödemesi yapılacak. Ödemeler haftaya bekleniyor...

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?

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    En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken; Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şubat ayının ilk haftasında zam farkları vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    Türkiye'de Aralık itibariyle aylığı 12 bin 500 liranın altında olan kişi sayısı 3.8 milyon civarında idi. Ocak 2025'te yapılan yüzde 15.75'lik artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. En düşük emekli aylığı ödemesinin 14 bin 469 liraya çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişi olacak.

    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    KİME, NE KADAR?
    Düzenleme yüzde 15.75'lik Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklileri kapsıyor. Ocak ayında 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatırılacak. Geçen ay hesabına 12 bin 500 lira yatırılan emeklilere bin 969 lira fark verilecek. Aralık'ta kök aylığı 11 bin lira olup Ocak ayında yüzde 15.75 zamla 13 bin 241 lira alanlara bin 27, Aralık'ta kök aylığı 11 bin 500 lira olan ve Ocak'ta 13 bin 843 lira aylık alanlara ise 626 lira fark olacak.

    1.969 TL'YE VARAN ÖDEME (Takvim Gazetesi)1.969 TL'YE VARAN ÖDEME (Takvim Gazetesi)

    DUL VE YETİMLERE DE VAR
    Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkacak.

    Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yeni tutarların altında ödeme alan dul ve yetimlere fark ödemesi yatırılması söz konusu olacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.

    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak? (AA)

    İŞTE TABAN AYLIKLAR
    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
    - Önceki taban aylık: 12.500 TL
    - Yeni taban aylık: 14.469 TL
    - Fark: 1.969 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 75)
    - Önceki taban aylık: 9.375 TL
    - Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
    - Fark: 1.476,75 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 50)
    - Önceki taban aylık: 6.250 TL
    - Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
    - Fark: 984,50 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 25)
    - Önceki taban aylık: 3.125 TL
    - Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
    - Fark: 492,25 TL

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