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Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda artış için kollar sıvanırken, Mart ayına ise bayram ikramiyesi damgasını vuracak. Ödemelerin yapılacağı Mart ayında, tutarda da artış gündeme gelecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?

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    Emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlarken, kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak. Maaşların yanı sıra emekliler için ek gelir olan ödemeler de artacak. Bu kapsamda banka promosyonlarında artış için kollar sıvanırken, bayram ikramiyesinin de yükseltilmesi gündemde.

    Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)

    İLK ADIM PROMOSYON
    İlk etapta promosyonda güncelleme bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol hazırlığında olduğu belirtiliyor. Bu protokolle bankaların ödediği promosyonda taban tutarlar artacak.

    Emekliler, dul ve yetimlerden aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin lira olarak uygulanan taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek. Burada taban tutarlarla birlikte maaş dilimlerinde de bir güncelleme bekleniyor.

    Promosyonda protokolün Şubat ayında imzalanması beklenirken, bankalar burada belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. Hatta rekabetle birlikte daha yüksek ödemeler de söz konusu olacak. Yeni promosyondan sadece yeni aylık bağlananlar değil, mevcut emekliler, dul ve yetimler de yararlanabilecek. Bunun için güncelleme yapmak yetecek. Emekliler isterse kendi bankasından güncelleme yaparken, isterse başka bankanın sunduğu imkanı değerlendirebilecek.

    Promosyonda mevcut tablo (Takvim Gazetesi)Promosyonda mevcut tablo (Takvim Gazetesi)

    24-28 MART'TA BEKLENİYOR
    Mart ayına ise bayram ikramiyesi damgasını vuracak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyesi de bu tarihten önce yani Mart ayında verilecek. Arefe günü cumartesi gününe denk geldiğinden, ikramiyenin 24-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Ancak ikramiyede bir artış da gündemde. 2023 yılında 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, 2024'te 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödendi. Tutarın bu yıl da yükseltilmesi bekleniyor.

    Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)

    ARTIŞIN YOLU YASA
    İkramiye artışı yasayla yapılabilecek. Bu konuda hazırlanacak çalışma önümüzdeki dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Üzerinde karar verilen formül yasa teklifi olarak Meclis'e sevk edilecek. Ardından emeklilere de ödemeler yapılacak. İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler belirlenecek tutardan hisseleri oranında yararlanacak.

    İkramiyeye dört formül (Takvim Gazetesi)İkramiyeye dört formül (Takvim Gazetesi)

    İKİ BAYRAMDA 7-9 BİN TL
    Bayram ikramiyesinde 4 formül öne çıkıyor. İlk formül, 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye iki bayramda 7 bin lira ödenecek. Bir başka formül de ikramiyeye yüzde 44.38 çıkan 2024 enflasyonunun yansıtılması şeklinde.

    Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)

    Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Üçüncü formül olarak, geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor. Dördüncü bir formül olarak da geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram başına 4 bin 500, toplam 9 bin lira alınabilecek.

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