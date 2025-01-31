Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?

Emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlarken, kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak. Maaşların yanı sıra emekliler için ek gelir olan ödemeler de artacak. Bu kapsamda banka promosyonlarında artış için kollar sıvanırken, bayram ikramiyesi nin de yükseltilmesi gündemde.

Emekliye Şubat'ta promosyon Mart'ta ikramiye! Neler değişecek? (AA)

İLK ADIM PROMOSYON

İlk etapta promosyonda güncelleme bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yeni protokol hazırlığında olduğu belirtiliyor. Bu protokolle bankaların ödediği promosyonda taban tutarlar artacak.

Emekliler, dul ve yetimlerden aylığı '10 bin liranın altı' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, '20 bin lira ve üzeri' olanlara 12 bin lira olarak uygulanan taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek. Burada taban tutarlarla birlikte maaş dilimlerinde de bir güncelleme bekleniyor.

Promosyonda protokolün Şubat ayında imzalanması beklenirken, bankalar burada belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. Hatta rekabetle birlikte daha yüksek ödemeler de söz konusu olacak. Yeni promosyondan sadece yeni aylık bağlananlar değil, mevcut emekliler, dul ve yetimler de yararlanabilecek. Bunun için güncelleme yapmak yetecek. Emekliler isterse kendi bankasından güncelleme yaparken, isterse başka bankanın sunduğu imkanı değerlendirebilecek.

Promosyonda mevcut tablo (Takvim Gazetesi)

24-28 MART'TA BEKLENİYOR

Mart ayına ise bayram ikramiyesi damgasını vuracak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyesi de bu tarihten önce yani Mart ayında verilecek. Arefe günü cumartesi gününe denk geldiğinden, ikramiyenin 24-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Ancak ikramiyede bir artış da gündemde. 2023 yılında 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, 2024'te 3 bin liraya yükseltildi. Emeklilere iki bayramda toplam 6 bin lira ödendi. Tutarın bu yıl da yükseltilmesi bekleniyor.