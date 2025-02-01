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Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?

SGK geçtiğimiz yıl sigortalılara 33.7 milyar lira rapor ödemesi yaptı. Hastalananların, anne olanların, iş kazası geçirenlerin aldığı iş göremezlik ödeneği bu yılla birlikte arttı. Peki bu yıl kime, ne kadar ödenecek? İşte detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?

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    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçici iş göremezlik ödeneği ile çalışanlara hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı durumunda raporlu olduğu dönemde gelir güvencesi sağlıyor.

    Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sigortalılara 33.7 milyar lira geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. Bu ödemenin, 3.8 milyar lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar lirası hastalık ve 8.9 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)

    NELER GEREKİYOR?
    Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)

    16 HAFTALIK ÖDEME
    İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)

    Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (Takvim Gazetesi)Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (Takvim Gazetesi)

    OCAK ZAMMI GELDİ
    Yeni yılla birlikte artan maaşlar pek çok ödeme gibi iş göremezlik ödeneğine de yansıdı. Asgari ücret zammı da en düşük ödemeyi yükseltti. İş göremezlik ödeneği gelire göre değişirken;

    1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası yatarak tedavilerde 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavilerde 444,50 liradan 577,90 liraya çıktı. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166,69 liradan 216,71, ayakta tedavilerde de 222,25 liradan 288,95 liraya ulaştı Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları 112 günlük rapor parası da en az 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya yükseldi. Bu tutarlar maaşa göre daha da yükseliyor.
    EKONOMİ SERVİSİ

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