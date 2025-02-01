Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?

Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (AA)

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kim, ne kadar alabilecek? (Takvim Gazetesi)

OCAK ZAMMI GELDİ

Yeni yılla birlikte artan maaşlar pek çok ödeme gibi iş göremezlik ödeneğine de yansıdı. Asgari ücret zammı da en düşük ödemeyi yükseltti. İş göremezlik ödeneği gelire göre değişirken;

1 Ocak'tan itibaren en düşük günlük rapor parası yatarak tedavilerde 333,38 liradan 433,43 liraya, ayakta tedavilerde 444,50 liradan 577,90 liraya çıktı. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 166,69 liradan 216,71, ayakta tedavilerde de 222,25 liradan 288,95 liraya ulaştı Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları 112 günlük rapor parası da en az 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya yükseldi. Bu tutarlar maaşa göre daha da yükseliyor.

EKONOMİ SERVİSİ