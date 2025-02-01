Bakanlıktan yakın takip: Fahiş fiyat uygulayan özel okullara geçit yok! Veliler nelere dikkat etmeli?

Özel okul ücretlerine getirilen zam sınırının kapsamı bu yıl genişletilirken, kitaptan kıyafete, ek ücretlere kadar önemli adımlar atıldı. İncelemelerini de sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan okullara soruşturma açtı.

Bakan Yusuf Tekin de özel okullara fahiş fiyat uyarısında bulunarak ve 'Yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz' dedi. Peki özel okullar için atılan adımlar ne anlama geliyor? Veliler nelere dikkat etmeli? İşte detayları...



OKUL ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ara sınıflarda artış için zam sınırı bulunuyor. Bu sınır; bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan eklenerek belirleniyor. 2025-2026 eğitim yılı için sınırı, bu formüle göre yüzde 54.8 olacak.



BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı için yüzde 54.8'lik artış tavanı, yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dahil değil.



EK ÜCRETLER NASIL BELİRLENİYOR?

Bu yıl özel okulların ara sınıflarının kırtasiye, kıyafet, etüt, yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb. hizmetlerine de sınır getirildi. Yeni ücretler belirlenirken ÜFE + TÜFE/2 formülü kullanılacak. Yeni eğitim-öğretim yılı için bu oran yüzde 49.8. Bu yasal sınır yine okulların 1, 5, 9'uncu sınıfları için geçerli değil.



VELİLERDEN KİTAP ÜCRETİ ALINABİLİR Mİ?

Özel okullarda çocuğu bulunan veliler, 'ders kitabı' adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarındaki gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Merkezi sınav sorularının hazırlanmasında MEB onaylı ders kitapları rehber olacak. Sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı kontrole tabi tutulacak.



KIYAFET KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek. Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.



'GENEL GİDER' ÜCRETİ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu duyurdu.



ÜCRETLER NE ZAMANA KADAR AÇIKLANABİLİR?

Okullar servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini Mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda bulunuyor. Açıklamayan okullara kayıtlar 2024 ücretlerine göre yapılacak. Okullar servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecek.