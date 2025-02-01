Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisini kuran Kalyon PV halka arz oluyor!

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz oluyor.

Halka arz 5-6-7 Şubat'ta "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleşecek. Pay başına 70,30 TL'den talep toplanacak. Kalyon PV CEO'su Dr. İhsan Kulalı, "Ülkemizin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biriyiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle; bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız" dedi.