Fahiş fiyata geçit yok! Özel hastaneler için yeni düzenleme

'Yenidoğan çetesi' olayının ardından özel hastanelerin çalışma prensipleri ve denetimlerine ilişkin köklü değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yenilendi:

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası olacak.

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmayacak.

Özel hastanelerde, yataklı servisler ve klinikler üçüncü kişilerce işletilemeyecek. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

Hasta odaları, poliklinikler, bekleme salonlarında, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekod bulundurulacak. "Kötü muamele" gibi hasta hakkı ihlalinin yapıldığı tespit edilen özel hastanelerde, ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe durdurulacak.

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulunduracak.

Burcu ŞEN